إلَّى صيف 2025.. الاتفاق “يضم” هدف الهلال من فلامنجو البرازيلي

استطاع نادي الاتفاق، بحسب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يضم أحد أبرز أهداف الهلال، فِيْ السابق، من صفوف فلامنجو البرازيلي، بعقد يمتد حتى صيف العام الماضي. 2025.

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يُمنع فريق الهلال الأول لكرة القدم من تسجيل لاعبين جدد فِيْ صيف 2022، لكنه رغم ذلك تمكن من الفوز بالدور الأول من دوري “روشن” السعودي، على حساب الخليج (2-0)، بينما هزم الاتفاق، على يد الطائي بهدفِيْن لواحد.

حتى صيف 2025 .. الاتفاق “يتضمن” هدف الهلال البرازيلي فلامنجو

وتم الإعلان عَنّْ الاتفاقية، بالتعاقد رسميًا مع النجم فِيْتينيو القادم من صفوف فلامينجو البرازيلي، بعقد يستمر حتى صيف عام 2025.

وأشار فلامنجو البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى اكتمال انتقال البرازيلي فِيْتينيو للاتفاق، موضحًا أن النادي سيحصل على 35٪ من قيمة بيع اللاعب البالغ 28 عامًا. خدمات. قديمًا فِيْ المستقبل.

كان البرازيلي فِيْتينيو من بين أهداف الهلال فِيْ أكثر من مناسبة سابقة، إما فِيْ صيف 2022 أو فِيْ يناير 2022.

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد أكد أن الصفقة لم تكن جاهزة بعد للمنافسة فِيْ الدوري السعودي “روشن” لذلك سارع بضم فِيْتينيو خاصة مع رحيل الألماني أمين يونس.