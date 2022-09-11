إلَّى من سيقول اتحاد الشغل التونسي “نعم”.. تونس أم لصندوق النقد

انطلقت المفاوضات الاجتماعية التي أجراها الاتحاد التونسي للشغل نحو مسارات مهمة سيتم حلها بـ “نعم” لأحد الطرفِيْن “تونس أو صندوق النقد الدولي”.

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الهِيْئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم الأحد، إن المفاوضات الاجتماعية قطعت أشواطا مهمة، وسيتم الإعلان عَنّْ الاتفاق فِيْ الساعات المقبلة فور تعديل بعضه. التفاصيل الصغيرة مع الحكومة اكتملت، حسب قوله.

وأضاف “سنقول نعم للمفاوضات الاجتماعية، لكن العبرة ليست تعديل القوة الشرائية للمواطنين، بل الضغط على التضخم وكبح الأسعار وتوفِيْر المواد الأساسية المفقودة فِيْ البلاد”.

وأشار الطبوبي إلَّى أن المفاوضات الاجتماعية فِيْ الاجتماعات التي عقدت مع الحكومة تناولت جوانب مختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بتدهُور القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الأجور والتخصيصات، وملف الأسر المحتاجة.

مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي

وتأتي المفاوضات مع الحكومة حيث تسعى الأخيرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتطلب بدوره حزمة إصلاح اقتصادي تهدف إلَّى خفض الإنفاق الحكومي (الإعانات) وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الموازنة. أجور الموظفِيْن، وعدم رفع الدعم عَنّْ المواد الأساسية، بالإضافة إلَّى سحب التعميم الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات ذات الصلة دون ترخيص من الحكومة.

قبل أسبوع، فشلت الجلسة التفاوضية الثالثة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية القوية والمؤثرة فِيْ البلاد، بشأن الموافقة على برنامج لزيادة عامة فِيْ رواتب موظفِيْ القطاع العام.

أجرى وفدا الحكومة والنقابة سلسلة من الجلسات التفاوضية خلال الأسبوع الماضي بخصوص عدد من المطالب التي تريد النقابة تفعيلها على أرض الواقع، وفِيْ مقدمتها تحسين أجور الموظفِيْن والعاملين فِيْ القطاع العام. الشركات الحكومية فِيْ ظل تنامي معدل التضخم الذي يرتفع من شهر لآخر ليصل إلَّى مستوى قياسي خلال شهر يوليو الماضي كان 8.2٪.

من جهة أخرى، قال التبوبي، الأحد، إن البلاد بحاجة اليوم إلَّى انفراج واسع النطاق قبل الانفراج الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على أن تونس كدولة تعاني من قدرات متواضعة فِيْ ظل عالم يشهد أحداثا متسارعة، داعيا إلَّى إجراء ات فِيْ اتجاه إيجابي لأن القضية تتعلق بإنقاذ بلد وليس فقط خلافات سياسية.