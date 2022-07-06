إمام جامعِ قباء يشرع للمؤمنِ بيوم عرفة التكبير المقيد والدعاء فيه بركة

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ سليمان بن سالم الله الرحيلي، أنه يشرع للمؤمن التكبير المقيّد يوم عرفة ؛ لأنه يوم فاضل وأحد مقدسات. أشهر، مما يدل على أن يوم عرفات نعمة لجميع الحجاج وغيرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر ألقاه اليوم على قناة اليوتيوب التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعنوان “فضائل يوم عرفة” ضمن البرنامج الترويجي “الحج في سلام وأمن (3)” والذي تم تنفيذه من قبل الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة في أيام الحج. تثقيف ضيوف الرحمن، وإرشادهم إلى أحكام المناسك، وتوضيح الأمور المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال فيه.

الدعاء والتعظيم

وذكر الشيخ سليمان الرحيلي أنه يشرع للمؤمن التكبير المقيدة يوم عرفة من صباح يوم عرفة حتى آخر أيام منى، ومعنى ذلك أن على المسلم أن يقول يقول تكبير يوم عرفات بعبارات مطلقة، بتكبيرين مختلفين.

وأضاف أنه في هذا اليوم يحرر الله تعالى عباد النار وأول الناس في ذلك ضيوف الرحمن الرحيم من حجاج بيت الله المقدس الذين جاءوا لدعوة ربهم.