إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة..شاهد

أثار الإمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، جدلا كبيرا برسالة غامضة نشرها عبر حسابه الرسمي.

وكتب الإمام عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر للتواصل الاجتماعي “تويتر” “أجمل القصص لا تنتهي بنهايات جميلة، لأن الحب أقوى جزء”.

وفي سياق متصل أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل الثنائي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وطارق حامد لاعب الوسط، بنهاية الموسم. . الحالي.

ينتهي عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وطارق حامد لاعب الوسط مع نادي الزمالك نهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية “قرار نهائي لن نجدد عقد محمد أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول”.

وأضاف “أغلقنا الباب أمام تجديد لاعب وسط الفريق طارق حامد، لأنه حصل على إذن بالسفر إلى الإمارات ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج”.

وأضاف “طارق حامد طرد من المباراة الماضية ولم يحضر أي مستندات تشير إلى إصابته، لذلك قررنا إحالته إلى الأمور القانونية”.

وختم تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير “أطلب من جماهير الزمالك الهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب”.