إمام عاشور يوجه رسالة لروقا بعد إصابته الدامية في لقاء المقاولون

وجه الإمام عاشور، لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، رسالة إلى زميله محمد أشرف رقة، بعد إصابته الدموية في مباراة دوري المقاولون العرب.

ونشر عاشور صورته برفقة رقة عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام” وعلق عليها “أنا بصدد تغيير هذا”.

من ناحية أخرى، قرر مديرو نادي الزمالك موقفهم النهائي بشأن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الذي كان معارًا إلى فريق المستقبل في نهاية الموسم الجاري.

أكد مسئولو الزمالك أن جنش لن يعود للفريق بعد انتهاء فترة إعارته لفريق المستقبل في نهاية الموسم الحالي.

قرار مسئولي الزمالك عدم العودة إلى جنيش، معتبرين أن الفريق لديه عناصر جيدة في مركز الحارس، بالإضافة إلى تقدمه في العمر، منذ أن بلغ 35 عامًا.

وقرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا عدم إعادة دمج جينيش في الفريق، الأمر الذي أبلغه مدراء الزمالك عن الحارس المخضرم.

من جانبه كلف مرتضى منصور نجله أمير المشرف العام على فريق كرة القدم بالتواصل مع إدارة فوتورو وإبلاغهم بالموضوع، ومعرفة موقفهم من تفعيل أو عدم تفعيل شرط الشراء في حارس المرمى. عقد. .

تغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم ظهر اليوم في الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2022.