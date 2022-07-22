إمام عاشور يودع طارق حامد برسالة خاصة

أراد الإمام عاشور، لاعب الزمالك، توجيه رسالة خاصة إلى زميله طارق حامد، بعد أن قرر مغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع الفريق رسميًا.

وكتب الإمام عاشور في تعليق على صورة له مع طارق حامد نشرها على “إنستجرام” “بالطبع يجب أن أتحدث ولا أستطيع أن أصف ما تعنيه لي، لقد دعمتني دائمًا داخل وخارج الملعب. . وكان بجانبي “.

وأضاف لاعب الزمالك “من المهم أن أتحدث عن كل ما قلته لي، لأنني لن أستطيع تحقيق حقك.

فاز الزمالك بنتيجة 2-1 على الأهلي في المباراة ضدهم الليلة الماضية في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022، ليفوزوا باللقب للمرة الثامنة والعشرين في تاريخهم للفارس الأبيض. التاريخ.