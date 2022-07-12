إمبريال التابعة لـ”دي بي ورلد” تستحوذ على حصة مسيطرة بشركة فِيْ نيجيريا

أعلنت شركة Imperial، وهِيْ شركة مملوكة لمجموعة DB World Group، عَنّْ الانتهاء من استحواذها الاستراتيجي على Africa FMCG Distribution Ltd.

DB World Group، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة التي تهدف إلَّى تمكين تدفق التجارة فِيْ جميع أنحاء العالم.

بينما تعد شركة Africa FMCG Distribution Ltd. جزءًا من مجموعة شركات Chanray.

وتعزز هذه الخطوة مساهمة دبي الإيجابية فِيْ دعم التنمية الاقتصادية فِيْ القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا لتأكيد دور دبي فِيْ تسهِيْل تدفقات التجارة العالمية، من خلال موانئ دبي العالمية، وتحديداً فِيْ القارة الأفريقية، التي تعد مجالًا رئيسيًا للنمو، وتوفر العديد من الفرص المهمة لمزيد من التطوير فِيْ قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلَّى التجارة. الممرات. التجارة الإلكترونية وغيرها، من بين أكثر من 50 دولة فِيْ القارة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.4 مليار نسمة.

تقوم شركة Africa FMCG Distribution Ltd.، وهِيْ شركة متعددة الأعمال، بتوزيع المنتجات والضروريات اليومية للمستهلكين فِيْ القارة الأفريقية وتقدم حلولاً فريدة من نوعها على المستوى المحلي فِيْ نيجيريا من خلال قنوات متعددة، وتمتد خدماتها لتشمل – أعمال التصنيع والتعبئة والتغليف. التوفِيْر المشترك للموارد والخدمات ذات القيمة المضافة فِيْ قطاع السلع الاستهلاكية.

تمثل Africa FMCG Distribution Ltd. عددًا من شركات السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات الرائدة فِيْ العالم وعلاماتها التجارية، ولديها مجموعة واسعة من المنتجات ويديرها فريق من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية العالية الذي يستفِيْد من التقنيات الأكثر تقدمًا والبنية التحتية القوية والمتقدمة .

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة DB World “تتماشى هذه الصفقة مع طموحاتنا فِيْ أن نصبح الشريك الرائد فِيْ الوصول إلَّى الأسواق والخدمات اللوجستية فِيْ إفريقيا من خلال ربط التدفقات التجارية من وإلَّى القارة الأفريقية”.

وأضاف “تمتلك Africa FMCG Distribution Limited القدرة على تقديم حلول فريدة وفعالة للوصول إلَّى الأسواق النيجيرية، وتمثل قيمة استراتيجية لمجموعة DB World Group من منظور سلسلة التوريد والتكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل فِيْ الاستفادة من الأصول والخدمات اللوجستية لإنشاء سلسلة إمداد عالمية متكاملة، من موقع المصنع إلَّى باب العميل.

بناءً على الإرث التجاري الثري لمجموعة شركات Chanray التي تمتد لأكثر من 130 عامًا، طورت Africa FMCG Distribution Ltd. علاقات طويلة الأمد مع الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة فِيْ السلع الاستهلاكية، وأثبتت نفسها كلاعب رائد فِيْ الأسواق الاستهلاكية النيجيرية، و إظهار مكانتها المتميزة فِيْ منظور المواطنة الصالحة للشركات من خلال مبادراتها الواسعة فِيْ التأثير المجتمعي.

قال محمد أكوجي، الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ DB World Logistics والرئيس التنفِيْذي للمجموعة فِيْ Imperial . “Africa FMCG Distribution Ltd. هِيْ فرصة مثالية بالحجم الضروري بالنسبة لنا للربح من بيع حلول أفريقية حقيقية للمالكين والتجار.”

وقال سوبود شانراي، رئيس شركة Africa FMCG Distribution Limited “تعزز هذه الصفقة الاستراتيجية وجودنا فِيْ السوق وتسمح لنا بتقديم المزيد من الفوائد لمساهمينا وتلبية الاحتياجات الديناميكية للمستهلك الأفريقي”.

تعمل DB World على تنمية أعمالها فِيْ إفريقيا، وهِيْ منطقة رئيسية للنمو، حيث تتمتع إفريقيا بموقع محوري يعزز التجارة العالمية وسلاسل التوريد، فِيْ حين أن تطوير الممرات التجارية والبنية التحتية للموانئ أمر بالغ الأهمية لربط القارة الأفريقية بـ العالم من خلال زيادة مساهمته فِيْ الاقتصاد العالمي. التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي العالمي، بينما تمثل نيجيريا سوقًا استراتيجيًا واعدًا، كونها الأكبر فِيْ القارة الأفريقية، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022 بنحو 430 مليار دولار.

يذكر أن شركة “دي بي وورلد” تدير تسعة موانئ ومحطات حاويات فِيْ 8 دول أفريقية.