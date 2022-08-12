إمدادات الخليج الأمريكي تضرب النفط.. برنت يتراجع إلَّى 97.77 دولار

تراجعت أسعار النفط بنحو 2٪ يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تكون اضطرابات الإمدادات فِيْ خليج المكسيك فِيْ الولايات المتحدة قصيرة الأجل، فِيْ حين ألقت المخاوف من الركود بظلالها على توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 1.8 بالمئة إلَّى 97.77 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.16 دولار أو 2.3 بالمئة إلَّى 92.18 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 2٪ يوم الخميس.

يتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب بنسبة 3٪ هذا الأسبوع، لتعويض بعض الخسائر الأسبوع الماضي، عَنّْدما هبط 14٪ فِيْ أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2022، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة إلَّى الإضرار بالنمو الاقتصادي و الطلب على الوقود. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضًا نحو مكاسب بنسبة 3.7٪.

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فِيْ عام 2022 للمرة الثالثة منذ أبريل، مع الحفاظ على توقعاتها لنمو الطلب فِيْ عام 2023.

وعزت أوبك تراجع الطلب على النفط خلال 2022 إلَّى التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم والجهُود الجارية لاحتواء جائحة فِيْروس كورونا.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فِيْ تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، أو 3.2٪، فِيْ عام 2022، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عَنّْ التوقعات السابقة.

وفِيْ التقرير السابق لشهر تموز (يوليو) 2022 توقعت “أوبك” أن يصل نمو الطلب على النفط خلال العام الحالي إلَّى 3.36 مليون برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الطلب إلَّى 100.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2022.

وبخصوص عام 2023، حافظت “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عَنّْد مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل إلَّى متوسط ​​102.7 مليون برميل يوميا.

وبحسب رويترز أظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع فِيْ يوليو تموز بمقدار 162 ألف برميل يوميا إلَّى 28.84 مليون برميل يوميا.

انتعش الطلب على النفط ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 2022 هذا العام، حتى مع ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تعافِيْ الاستهلاك بعد وباء كورونا.