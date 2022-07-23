إمدادات الغاز النيجيري.. طوق إنقاذ لأوروبا قبل الشتاء

اليوم، فِيْ ظل تفاقم أزمة الغاز الطبيعي، يسعى الاتحاد الأوروبي للتخلي عَنّْ خطط الغاز الروسية. للحصول على إمدادات إضافِيْة من نيجيريا.

وعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات برئاسة ماثيو بالدوين نائب المدير العام لدائرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط فِيْ إفريقيا خلال الأيام الماضية.

وقال بالدوين لرويترز عبر الهاتف إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14٪ من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لمضاعفة ذلك.

يعمل مصنع للغاز الطبيعي المسال (LNG) فِيْ جزيرة بوني النيجيرية بنسبة 60٪ من طاقته.

وقال بالدوين “إذا أصبح من الممكن زيادة (الطاقة الإنتاجية) إلَّى أكثر من 80٪ … فربما يمكن توفِيْر المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلَّى أوروبا فِيْ المعاملات الفورية”.

تصدر نيجيريا ما لا يقل عَنّْ 40٪ من الغاز الطبيعي المسال إلَّى الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها رابع أكبر مورد للاتحاد الأوروبي.

تمتلك نيجيريا 207 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، مما يجعلها فِيْ المرتبة التاسعة فِيْ قائمة أكبر منتجي العالم، وتمثل أبوجا 3٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي فِيْ العالم.

مثل معظم الدول الأفريقية، يذهب معظم الغاز المستخرج إلَّى أوروبا، التي تسعى الآن لاستيراد المزيد لتعويض الإمدادات التي فقدتها بسبب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا. أبرمت إيطاليا فِيْ أبريل 2022 صفقات جديدة لشراء الغاز من أنغولا وجمهُورية الكونغو، بينما تسعى ألمانيا لتأمين الإمدادات من السنغال. يأتي ذلك على الرغم من الدعوات للحد من استخدام الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى حول العالم من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية، والتي أكدها القادة الأوروبيون فِيْ قمة المناخ (COP26) فِيْ جلاسكو فِيْ نوفمبر.

أنهى استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا المخاوف التي تصاعدت خلال الأيام العشرة الماضية فِيْ أوروبا، حيث أعرب السياسيون عَنّْ قلقهم من أن روسيا قد لا تعيد تشغيل خط الأنابيب فِيْ وقت تندر فِيْه إمدادات الطاقة البديلة وتكون الأسعار مرتفعة. .

ينقل خط الأنابيب عادة أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسية إلَّى أوروبا، لكنه يعمل الآن بنسبة 40٪ فقط من طاقته بعد أن قطعت شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين صادرات الغاز بسبب أعمال إصلاح التوربينات.

اتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا باستخدام الطاقة كسلاح، وهُو أمر تنفِيْه موسكو، التي لا تملك القدرة على إعادة توجيه جميع صادراتها من الغاز بسرعة إلَّى أسواق أخرى.