إمكان للتمويل emkan | طلب تمويل شخصي بالتقسيط، تعد منصة إمكان من أكبر المنصات في المملكة السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات ومن أبرزها تقديم العديد من الحلول المالية للعديد من الموظفين في كافة القطاعات، ومن أبرز الخدمات طلب تمويل شخصي بالتقسيط، والذي يمكن الحصول عليه من قبل كافة العملاء التي تتوافر لديهم شروط التقديم.

تمويل إمكان

يُطلب تمويل إمكان بمجرد استيفاء شُروطْ التقديم لجميع العملاء الراغبين فِيْ الحصول على تمويل نقدي سريع، وتكون شُروطْ التقديم كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

تقدم الطلبات للعملاء فِيْ القطاع الأهلي والذي يشمل (شبه حكومي، خاص، متقاعد).

يجب أن يكون الحد الأدنى لطلب التمويل هُو راتب العميل 4،000 ريال.

أن يتراوح عمر العميل بين 25 و 60 سنة.

مدة خدمة العاملين بالقطاع الخاص بالتمويل الميسر (6 أشهر).

تاريخ ائتماني جيد.

مزايا التقديم بتمويل إمكان

توفر منصة إمكان تمويلًا نقديًا بدون بنوك وفقًا لبعض الميزات التي يبحث عنها عدد كبير من العملاء، ومن أهم الميزات ما يلي

يمكنك الحصول على تمويل نقدي يبدأ من 2000 ريال وحتى 50،000 ريال.

يتم الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

يتم صرف التمويل دون حاجة صاحب العمل.

يصرف التمويل لشخص بدون ضامن.

تسهِيْل كافة إجراءات تحويل مبلغ التمويل إلى حساب العميل.

تسجيل الدخول إلى منصة إمكان

يمكن لجميع العملاء التعرف على شُروطْ ولوائح التمويل الميسر الذي يتم صرفه من المنصة، عن طريق الدخول إلى موقع الويب التالي (إمكان للتمويل) يستشير كل عميل التمويل الإضافِيْ الذي توفره إمكان للعملاء، والذي يمكن طلبه فِيْ أي وقت.

كيفِيْة التقديم على تمويل إمكان

يمكن طلب التمويل من شركة إمكان للتمويل بالتقسيط من خلال بعض الخطوات التي تتم على النحو التالي لجميع العملاء

يجب تنزيل تطبيق إمكان على الهاتف المحمول الشخصي.

تسجيل حساب جديد فِيْ التطبيق.

سجل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، ثم قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

من خلال الحصول على الموافقة الفورية، يمكن لكل عميل التحكَمْ فِيْ مبلغ التمويل وفترة السداد المناسبة له.

ثم يختار العميل طريقة الدفع ويوقع إلكترونيًا للحصول على التمويل بسرعة.

توفر إمكان للتمويل emkan العديد من الخدمات ومن ضمنها طلب تمويل شخصي بالتقسيط، وفق شروط محكمة تم وضعها، كما وتتميز بتقديم كافة خدماتها تمويلًا نقديًا بدون بنوك أو كفلاء.