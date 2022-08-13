إميان الفرنسي ينعش خزينة الأهلي بنصف مليون دولار

تلقت إدارة الأهلي كتابا رسميا من أميان الفرنسي لتحويل نصف مليون دولار (10 ملايين جنيه)، قيمة المدفوعات المستحقة، من قيمة انتقال السنغالي عليو باجي، للنادي الفرنسي.

قام الأهلي بإعارة بادجي إلى أميان مقابل 450 ألف دولار لموسم واحد، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 20٪ إذا أعيد بيع اللاعب السنغالي في المستقبل، وهو ما حدث خلال آخر عامين. أسابيع، وتفعيل البند الأخير من العقد مع باجي.

أرسلت إدارة النادي الأهلي أكثر من خطاب رسمي لأمين تطلب فيه كامل المستحقات كما هو متفق عليه، ولكن تم تحويل نصف مليون دولار مقدمًا إلى حسابات النادي، وتعهد النادي الفرنسي بسداد باقي أقساط. اتفاق نقل عليو باجي في الفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع باجي خلال يناير 2022، من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2.2 مليون دولار موسم مقابل 450 ألف دولار على سبيل الإعارة.