إنبات الشعر بإستعمال الثوم

استخدام الثوم لنمو الشعر

هناك العديد من علاجات الشعر التي تعتمد على الثوم وزيوته في السوق. يتركز زيت الثوم العطري على الكحول. مركبات الكبريت الموجودة في الثوم تجعل أي زيت ثوم مزعجًا جدًا للجلد والعينين. يمكن صنع قناع الثوم من مكونات المطبخ.

فيما يلي المكونات اللازمة لصنع مكيف الشعر

8 فصوص ثوم طازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الثوم.

شوكة أو خلاط.

مقلاة صغيرة.

مصفاة.

أما طريقة التحضير فهي كالتالي

سحق الثوم باستخدام شوكة أو خلاط.

سخني الزيت في مقلاة على نار خفيفة وأضيفي الثوم عندما يصبح الزيت فاتراً وليس ساخناً.

قلب الثوم داخل المقلاة دون طهي الثوم.

ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد.

مرر الخليط من خلال غربال وتخلص من اللب.

قم بتخزين الزيت في برطمان زجاجي أو زجاجة.

يمكن استخدام قناع الثوم على النحو التالي

تدليك فروة الرأس بملعقتين كبيرتين من الزيت.

لفي الشعر بمنشفة وانتظري 10-15 دقيقة.

اغسل الشعر بشامبو خفيف.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الثوم لنمو الشعر فوائد الثوم للشعر هي كالتالي

الثوم غني بالمعادن، مثل الكالسيوم والزنك والكبريت الضرورية لنمو الشعر، وهو مضاد للميكروبات يساعد على قتل الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تضر بفروة الرأس وتمنع نمو الشعر.

يحتوي الثوم أيضًا على السيلينيوم، الذي ينشط الدورة الدموية للحصول على أقصى قدر من التغذية. هذا الأخير ينقي ويقوي بصيلات الشعر ويمنع الانسداد ويحد من تساقط الشعر ويهدئ فروة الرأس المتهيجة ويعالج مشاكل الشعر المعروفة مثل قشرة الرأس.

كدليل، الثوم الخام غني جدًا بفيتامين C، وهو ممتاز لصحة الشعر، ويحفز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على نمو الشعر.