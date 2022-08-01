إنبي يشترط لبيع نجمه للزمالك

وضع إنبي شروطه لخروج نجم فريقه الكروي الأول إلى صفوف الزمالك خلال تعاقدات الصيف المقبل.

وأوضح الصحفي محمد شبانة، أن نادي إنبي اشترط الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه، ليتمكن من بيع عبد العزيز البلوطي حارس الفريق لصفوف الزمالك الموسم المقبل.

وأشار محمد شبانة، في تصريحات متلفزة ببرنامج “Box to Box” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إلى أن إدارة نادي إنبي تعتقد أن البلوطي هو مستقبل حارس المرمى المصري، وتسعى لتحقيق أعلى عائد اقتصادي. رحيله.

وأكد أن محمد عوض سيبقى في صفوف الزمالك الموسم المقبل، مشيرا إلى أن رحيل أبو جبل سيجبر الإدارة على استبداله بحارس مرمى آخر.