إنتاجية الموظفين من ذوي التوحد أعلى من غيرهم بنسبة 140%

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، أثار المغردون موضوع فعالية الشباب المصابين بالتوحد وقدرتهم الإنتاجية، في وقت لا تتاح لهم فيه الفرص العملية الكافية، حيث يعانون من ارتفاع معدلات البطالة. معدل في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير جمعية أسر المصابين بالتوحد، الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود “وفقاً للدراسات، فإن إنتاجية الموظفين المصابين بالتوحد أعلى بنسبة 140 في المائة مقارنة بغيرهم من الموظفين. ومع ذلك، فإن معدل البطالة للأشخاص المصابين بالتوحد في الولايات المتحدة هو 85٪ وفي بريطانيا 78٪ “.

وأضاف في تغريدة على تويتر “أعتقد أن المصابين بالتوحد عالميًا ومحليًا قد أظهروا قدرتهم على المشاركة والإبداع في جميع الأنشطة، بما في ذلك المهارات المهنية. وخلال يوم الشباب العالمي، أحث الشركات وأصحاب الأعمال على المشاركة. في بيئة العمل وتمكين اندماجهم في المجتمع ؛ لأن الشباب المصابين بالتوحد قادرون “.

توعية المجتمع

أثارت التغريدة رد فعل. وطلب المغردون توضيح نسبة المصابين بالتوحد من إجمالي سكان المملكة. تحديد مدى تمكينهم وإتاحة الفرص لهم.

بينما عزت بعض الآراء ارتفاع معدلات البطالة بين المصابين بالتوحد إلى عدم اهتمام المجتمع بهذه الفئة. وجاء في إحدى التغريدات “على سبيل المثال، يحب الصبي المصاب بالتوحد لعب كرة القدم، لكن لا أحد على استعداد للترحيب به وهو يلعب على الرغم من أن أسرته تعرض دفع مبلغ أعلى للمشاركة … أعتقد أنه يحتاج إلى جهود”. وعي”.

الاندماج الاجتماعي

كما أشارت بعض التعليقات إلى أهمية دمج الأطفال المصابين بالتوحد في المدرسة، والتي يبدأ منها المجتمع في التعود عليهم والتعرف عليهم، داعية إلى وضع سياسة مدرسية واضحة لدمجهم بشكل كامل في الفصول العامة وتزويدهم بها. دعم كامل.

عزا مستخدمو تويتر المشكلة إلى اعتقاد بعض الآباء أن ابنهم المصاب بالتوحد دخل مركزًا أفضل ؛ مما أدى إلى عزل معظم الأطفال المصابين بالتوحد.