إنتاج السيارات فِيْ بريطانيا يرتفع 8.6% خلال يوليو

قال اتحاد مصنعي وتجار السيارات البريطانيين إنه ارتفع للشهر الثالث على التوالي فِيْ يوليو، مسجلاً زيادة بنسبة 8.6٪ مقارنة بأداء ضعيف العام الماضي، عَنّْدما عانى مصنعو السيارات من نقص حاد فِيْ الرقائق وأوقات تعطل مرتبطة بـ Covid-19 جائحة.

وقالت الرَابِطْة إن 58.043 سيارة صنعت فِيْ بريطانيا الشهر الماضي، ارتفاعا من 53438 فِيْ يوليو 2022، لكن الإنتاج لا يزال أقل بنسبة 46.4 فِيْ المائة من مستويات ما قبل الوباء حيث يعاني القطاع من نقص فِيْ سلسلة التوريد والتغيرات الهِيْكلية وضعف الصادرات.

أدت الأزمة فِيْ أوكرانيا، وهِيْ مركز رئيسي لقطع غيار السيارات، وكذلك عمليات الإغلاق فِيْ الصين والنقص الحاد فِيْ قطع الغيار، إلَّى إلحاق الضرر بإنتاج السيارات فِيْ المملكة المتحدة.

قال الرئيس التنفِيْذي للرَابِطْة مايك هاوز “الشهر الثالث على التوالي من النمو فِيْ إنتاج السيارات فِيْ المملكة المتحدة هُو بالطبع موضع ترحيب ويعطي بعض الأمل فِيْ أن مشاكل سلسلة التوريد التي تضر بالقطاع قد تبدأ أخيرًا فِيْ الانحسار”.

وأضاف “لكن لا تزال هناك تحديات أخرى ليس أقلها تكاليف الطاقة التي تتزايد بمعدلات تنذر بالخطر”.

انخفضت الصادرات إلَّى الأسواق الرئيسية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بنسبة 7.3٪ و 22.8٪ على التوالي، بينما ارتفعت الطلبات من الصين بنسبة 54٪ وزادت بنسبة 40.1٪ من اليابان.