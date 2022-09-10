موقع يمكن من خلاله إنتاج المقاطع المرئية التي تزيد من فعالية وجاذبية التعلم، هناك الكثير من المواقع التي تساعد على إنتاج المقاطع المرئية الالكتورنية التي تساعد على التعلم بشكل كبير، والتي تعمل على فعالية التعلم، حيث يوجد الكثير من الطرق للتتمكن كن خلالها على إنتاج المقاطع المرئية ومن ابرزها Animoto هو أحد مواقع تصميم مقاطع الفيديو البسيطة.

يستخدم Animoto لإنتاج الفيديو، صح أم خطأ

الجواب على سؤال ما إذا كان animoto يستخدم لإنتاج مقاطع فيديو أم لا هو كما يلي

البيان صحيح.

Animoto هو أحد مواقع تصميم مقاطع الفيديو البسيطة، والتي يمكن من خلالها إنشاء مقطع الفيديو الخاص بنا، بالإضافة إلى إمكانية تعديله بما يتناسب مع رغبة المستخدم، من خلال الأدوات التي يوفرها الموقع لجميع المستخدمين.

موقع يتم من خلاله إنتاج مقاطع فيديو تزيد من فعالية وجاذبية التعلم

ورد هذا السؤال في المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية على شكل سؤال متعدد الخيارات مع الخيارات التالية

غذاء . أداة

لوحة الاتصال

ادمودو

animoto، وهي الإجابة الصحيحة.

حيث يتم استخدام أداة fode في مجال صنع أو إنتاج الصحف الرقمية المتعلقة بالدراسة، بينما يتم استخدام نظام Doubleboard لعقد اجتماعات المدرسة عبر الإنترنت، ويستخدم نظام Edmodo لجمع المعلمين والمتعلمين داخل مدرسة افتراضية من خلال الاختبارات التي يمكن إجراؤها، وموقع Animoto مخصص لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية وتحريرها.

ما هو موقع animoto

Animoto هو موقع يتيح للمستخدم تحرير وإنشاء مقاطع الفيديو حسب الحاجة مجانًا، فقط بالذهاب إلى الموقع الرسمي عبر الرابط المباشر “من هنا” للتسجيل في الموقع مجانًا، حيث يتضمن الموقع عدد كبير من القوالب الجاهزة للتعديل. حسب رغبة المستخدم من خلال الأدوات المتاحة.

يوجد موقع يمكن من خلاله إنتاج المقاطع المرئية والي من خلاله الحصول على مقاطع فيديو مرئية الأغراض تعليمة، وإنتاج العديد من الفيديوهات وهو موقع Animoto ، والتي يمكن من خلاله على تحرير وانشاء مقاطع الفيديو بشكل مجاني.