إنتاج النفط الليبي يتخطى حاجز المليون برميل يوميا

قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية، الأحد، 21 آب / أغسطس، إن إنتاج الخام بلغ 1.211 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة التي يقودها رئيس جديد عينته حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي فِيْ 23 يوليو تموز إن الإنتاج وصل إلَّى 860 ألف برميل يوميا وتسعى إلَّى زيادته إلَّى 1.2 مليون برميل فِيْ غضون أسبوعين.

وسجلت صادرات الخام الليبي مستوى 1.2 مليون برميل يوميا فِيْ أوقات العام الماضي أيضا.

وكان مصرف ليبيا المركزي قال فِيْ وقت سابق إن إيرادات النفط فِيْ الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بلغت نحو 56.1 مليار دينار (11.54 مليار دولار).

يواصل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إصلاح ما أفسده الرئيس السابق مصطفى صنع الله بالفساد والتهميش والإهمال، وهُو ما وصفه كثير من المسؤولين بأنه متعمد منذ توليه هذا المنصب بشكل غير قانوني عام 2014.

أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز الليبية قبل أيام عَنّْ بدء تشغيل حقل الظاهرة، بعد توقف دام 7 سنوات بسبب التخريب فِيْ 2015 وإهمال الإدارة السابقة لتطويره، متوقعة أن يصل إنتاجه إلَّى 10 آلاف برميل. قبل نهاية هذا العام.

يعتبر حقل الظاهرة من أقدم الحقول النفطية التي اكتشفتها شركة الواحة للنفط أواخر الخمسينيات، وله أول بئر ينتج النفط بكَمْيات تجارية، حيث بدأ الإنتاج فِيْ منتصف عام 1962.

ويعاني قطاع النفط الليبي منذ شهُور من اضطرابات سياسية حادة، مما أدى إلَّى تفاقم أزمة السوق، حيث تسعى مجموعات مختلفة للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط وعائداتها.

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام فِيْ إفريقيا، وتصدر بشكل أساسي أصناف الخام الخفِيْف والحلو، مثل البريقة والسدرة والشرارة، إلَّى عدد من أسواق التصدير الرئيسية فِيْ جنوب أوروبا والصين.

وصل إنتاج النفط الخام إلَّى أدنى مستوى له فِيْ عامين عَنّْد 650 ألف برميل يوميًا فِيْ يونيو، وفقًا لآخر مسح إنتاج بلاتس أوبك + الذي أجرته مؤسسة Standard & Poor’s Global Commodity Insights.