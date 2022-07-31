إنتاج النفط الليبي يتعافى.. هل تهدأ الأسعار العالمية

ارتفع إنتاج النفط الليبي فِيْ أوائل أبريل، وهِيْ زيادة، وفقًا لمراقبين، قد تساعد فِيْ تهدئة سوق النفط العالمية المتوترة.

قال محمد عون، وزير النفط فِيْ حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.

وأضاف عون، فِيْ حديث لـ “بلومبيرج”، أن إنتاج النفط الخام فِيْ بلاده انتعش إلَّى مستوياته فِيْ أوائل أبريل، فِيْ زيادة قد تساعد على تهدئة توتر سوق النفط العالمية.

يعتبر هذا المستوى علامة فارقة بعد أن انخفض الإنتاج بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل.

وتأتي الزيادة بعد أن توصل المسؤولون إلَّى اتفاق فِيْ وقت سابق من هذا الشهر مع المحتجين وزعماء القبائل لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير التي كانت مغلقة إلَّى حد كبير لعدة أشهر.

تساعد الزيادة فِيْ الإنتاج على جلب العملات الأجنبية إلَّى البلاد، حيث شهد إنتاج النفط الليبي تقلبات حادة على مدار السنوات الماضية، ويرجع ذلك إلَّى حد كبير إلَّى الاضطرابات السياسية والأمنية فِيْ البلاد التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافِيْ فِيْ عام 2011.

أفاد تقرير ليبي، اليوم الأحد، بثته وكالة الأنباء الألمانية، أن صادرات ميناء الحريقة النفطي فِيْ طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، بلغت خلال شهر تموز الماضي 5 ملايين و 600 ألف برميل عبر ست ناقلات. .

وبلغت الشحنة الأولى مليون برميل متجهة إلَّى الهند، وأخرى بنفس الكَمْية إلَّى هُولندا، و 600 ألف برميل إلَّى بريطانيا.

وأشار إلَّى أن شحنات أخرى بلغت مليوني برميل من النفط الخام توجهت إلَّى الصين عبر الميناء الذي يعد من أهم موانئ النفط فِيْ ليبيا.

يغذي ميناء الحريقة حقلي المسالا والسرير عبر أنبوب يبلغ طوله 513 كيلومترًا وقطره 34 بوصة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي – إغلاق الأسبوع الماضي – مع تحول التركيز إلَّى اجتماع أوبك + هذا الأسبوع وتراجع التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار أو 2.7 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 110.01 دولار للبرميل. ارتفع أكثر العقود نشاطا لتسليم أكتوبر 2.14 دولار، أو 2.1 فِيْ المائة، عَنّْد 103.97 دولار.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أو 2.3 فِيْ المائة، إلَّى 98.62 دولار.