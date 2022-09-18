إنترنت مُدر لمليارات الدولارات.. مفاجأة “ماسك” لصناعة الطيران

على ارتفاع 30000 قدم، يمكن لـ SpaceX الآن توفِيْر خدمات إنترنت عالية السرعة، مما يعَنّْي مكاسب تنافسية جديدة لصناعة الطيران.

ستقدم SpaceX خدماتها عبر نظام Starlink الأقمار الصناعية، مما يتيح لركاب شركات الطيران القدرة على مشاهدة المحتوى على تطبيقات مثل Netflix و YouTube. لذلك قامت مؤخرًا بعقد عرض توضيحي إعلامي على طائرة يديرها أول عميل طيران لها، الناقل الإقليمي JSX.

عوائد تنافسية للطيران التجاري

تمثل الرحلة القصيرة من بوربانك إلَّى سان خوسيه، كاليفورنيا، بداية محاولة إيلون ماسك لتولي الأعمال على متن الطائرة من مزودي الأقمار الصناعية Intelsat و Viasat Inc، اللتين تخدمان بالفعل آلاف الطائرات.

على الرغم من قوة إيلون ماسك ونجاحه المؤكد فِيْ اختراق العديد من القطاعات، يعتقد رئيس الطيران التجاري فِيْ إنتلسات، جيف ساري، أنه لا يمكن لأحد التغلب على شركته.

يوفر Starlink، وهُو جزء من SpaceX، خدمة النطاق العريض من كوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض. الأقمار الصناعية المنخفضة تدور حول الكوكب فِيْ 90 إلَّى 120 دقيقة. الشيء المختلف فِيْ أقمار Elon Musk هُو أنها تمثل خروجًا عَنّْ الممارسة الراسخة المتمثلة فِيْ استخدام عدد قليل من الأقمار الصناعية القوية فِيْ مدارات أعلى وأبطأ. الجانب الإيجابي لـ Starlink هُو أن إشاراته تصل بشكل أسرع.

أطلقت Starlink أكثر من 3000 قمر صناعي وتخدم أكثر من 400000 مشترك، حسبما ذكرت الشركة فِيْ أحدث بياناتها، التي أوردتها بلومبرج نيوز.

قدرات “أقل” … وتكنولوجيا قيد التطوير

لكن الجانب السلبي لتقنية ماسك هُو أن الأقمار الصناعية الأصغر لديها قدرة أقل وقد تكافح لتلبية احتياجات الطائرات الأكبر فِيْ الأجواء المزدحمة. تنتشر عشرات الطائرات عبر مراكز السفر، تحمل كل منها 100 راكب أو أكثر. نظرًا لأن الأقمار الصناعية منتشرة فِيْ جميع أنحاء العالم، فقد يخدم القليل منها منطقة مثل أتلانتا ومطارها المزدحم، مما يثير تساؤلات حول السعة الإجمالية.

استشهد المنظمون الأمريكيون مؤخرًا بـ “التكنولوجيا قيد التطوير” من Starlink عَنّْدما رفضوا الخدمة مقابل 866 مليون دولار من الدعم الحكومي.

قالت Starlink إنها يمكن أن تخدم الطائرات من جميع الأحجام، مستشهدة باتفاق مع الشركة الأم Hawaiian Airlines لخدمة طائرات إيرباص وبوينج الكبيرة. أما بالنسبة لرفض الدعم، فقد قالت الشركة إنه تم رفضه بشكل غير عادل من قبل المسؤولين الذين حكَمْوا على سرعات البيانات الحالية بدلاً من الخدمة الأسرع المتصورة عَنّْد بناء شبكة الأقمار الصناعية.

قال كريس كويلتي، الشريك فِيْ شركة Quilty Analytics، وهُو مستشار فِيْ صناعة الفضاء والأقمار الصناعية “تشغيل النظام والسعر هما من أدوات الاختراق فِيْ الصناعة”. “إنها سوق معقدة للغاية. تاريخيا، كانت شركات الطيران حذرة للغاية.”

جاءت صفقات الشركة مع JSX و Hawaiian، التي تم الإعلان عَنّْها فِيْ أبريل، بعد أن عرضت SpaceX خدمات Starlink لأربعة من أكبر شركات الطيران الأمريكية، دون نجاح، وفقًا لبلومبرج، نقلاً عَنّْ أشخاص مطلعين على الأمر.

قال محلل الاتصالات روجر إنتنر “إذا نجحت تجربة Starlink مع JSX، فسوف تنتشر عبر صناعة الطيران بأكَمْلها”.

جزء من جاذبية JSX كان هُوائي Starlink المسطح، وليس أكبر بكثير من علبة بيتزا كبيرة. إنها أقل نحافة من الألواح الدوارة المستخدمة على نطاق واسع من قبل خدمات الأقمار الصناعية الأخرى، لذا فهِيْ تناسب هِيْاكل الطائرات الإقليمية الأصغر لشركة JSX’s Brazil Embraer SA.

بدورها، تقول Intelsat إنها لا تزال أكبر مزود للخدمة على متن الطائرة، مع حوالي 2000 طائرة متصلة عبر أقمارها الصناعية وحوالي 1000 طائرة متصلة بأنظمة جو-أرض تتواصل مع المعدات الأرضية. وقالت شركة فِيْاسات إن نظامها على متن الطائرة يخدم حوالي 1930 طائرة، مع اتفاقيات لتجهِيْز 1210 طائرة أخرى.

هناك بالفعل حوالي 10000 طائرة مجهزة بخدمات لاسلكية تجارية على متنها، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 36000 بحلول عام 2031، وفقًا لشركة NSR، وهِيْ شركة أبحاث للأقمار الصناعية والفضاء تملكها أناليسيس ماسون. من المتوقع أن تصل عائدات السوق السنوية إلَّى أكثر من 7.3 مليار دولار بحلول عام 2031، من 1.9 مليار دولار فِيْ عام 2022، حسبما أفاد تقرير NSR.