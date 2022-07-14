إنجاد وطيارون شراعيون يشاركون في البحث عن مفقود القصب بالرياض

أعلن فريق البحث والإنقاذ في إنجاد، اليوم الخميس، أن عدة طيارين شرايين شاركوا صباح اليوم في البحث عن القصب المفقود في منطقة الرياض، بالإضافة إلى البحث عنهم بالمركبات.

البحث عن الصور الجوية #missing_cane حيث يشارك العديد من طيارى الطائرات الشراعية.

نسأل الله أن يوفقهم ويوفقهم في العثور على المفقودين، كل الشكر لكل من شارك في الإرسالية. pic.twitter.com/rI6VjyCCit

– فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@ enjad911) 14 يوليو 2022

وعبر فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي على تويتر “نسأل الله أن يحفظهم ويساعدهم في العثور على المفقودين. شكرا لكل من شارك في المهمة “.

قصب مفقود

تلقى فريق التحقيق، أمس الأربعاء، بلاغاً عن شخص مفقود بالقرب من القصب بمنطقة الرياض، حيث أفاد النبأ بأن المفقود غادر على قدميه مع الإبل وعادت الجمال وهو لم يعد.