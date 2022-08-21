إنجاد يتلقى 5 بلاغات مفقودين و299 عن مركبات عالقة في 7 أيام

أعلن فريق البحث والمساعدة في إنجاد عن عدد الاتصالات التي تلقاها الفريق خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي تغريدة، قال الفريق على تويتر إنه تلقى 5 بلاغات عن أشخاص مفقودين، بالإضافة إلى 299 بلاغًا عن سيارات عالقة في الوحل والرمال.

أهلي يحذر من الأمطار والسيول

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار العواصف الكهربائية في أجزاء من المملكة، اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

وقالت المديرية إن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية يمكن أن تؤدي إلى تدفقات غزيرة.

كن حذرا

وطالب المتحدث الرسمي باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول، وتنقل السيول، ومواقع السدود، التي لم تعد تخاطر. أثناء هطول الأمطار عبر الأودية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي. من أجل سلامتك.