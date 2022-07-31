إنجازات “ائتمان الصادرات”.. شريان يدعم تنويع اقتصاد الإمارات

عقدت ECI اجتماع مجلس إدارتها الثاني فِيْ عام 2022 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة.

ناقش الاجتماع، الذي عقد بشكل افتراضي، مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى شهر مايو من العام الجاري، بالإضافة إلَّى الإنجازات التي حققتها فِيْ تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي للدولة والصادرات الصناعية غير النفطية. الاستراتيجيات.

قال عبد الله بن طوق المري، إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للبلاد خلال الأشهر الماضية أظهرت نموا كبيرا، لا سيما فِيْ حجم الصادرات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 17٪ خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا العام 2022، الذي يشكل مؤشرا إيجابيا يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة فِيْ ظل التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية عالميا، فإن تنويع أسواق التصدير الإماراتية يمثل أولوية لوزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، و تلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دورًا محوريًا فِيْ دعم هذا الاتجاه بالتعاون مع مختلف شركائها المعَنّْيين بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية فِيْ الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأشاد خلال الاجتماع بإدارة الشركة وإنجازاتها البارزة فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 وإسهاماتها الكبيرة فِيْ دعم اقتصاد دولة الإمارات ومشاركتها الفعالة فِيْ المبادرات الحكومية ودعمها القوي للشركات الإماراتية فِيْ تعزيز قدرتها التنافسية فِيْ الخارج. الأسواق.

وأضاف بن طوق “تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل ECI فِيْ إطار الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني التي تسعى إلَّى تعزيز جهُود التنويع الاقتصادي وتطوير الصادرات الوطنية غير النفطية. التجارة ساهمت الحلول الائتمانية التي تقدمها الشركة فِيْ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها وتعزيز قدراتها التنافسية لخدمة سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها للمرحلة المقبلة.

حتى مايو 2022، عززت ECI القدرة التنافسية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار 7307 ضمانات ائتمانية متجددة، حيث بلغت قيمة التغطية التأمينية 4.8 مليار درهم، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم من التجارة غير النفطية لأكثر من ذلك. من 111 دولة. كَمْا استفاد خمسة عشر قطاعا ناميا من هذه الضمانات، حيث غطت 6.7 مليار درهم فِيْ التجارة الدولية، و 7.6 مليار درهم فِيْ التجارة المحلية، و 1.2 مليار درهم فِيْ التجارة المتوسطة والطويلة الأجل، و 1.3 مليار درهم فِيْ التأمين ضد المخاطر السياسية.

القطاعات الرئيسية التي استفادت من دعم ECI تشمل الخدمات اللوجستية 18٪، المعدات الكهربائية والإلكترونية 18٪، الآلات والمعدات 16٪، صناعة المعادن 12٪، البتروكيماويات والكيماويات 9٪، الصناعات الثقيلة 7٪، الخدمات المالية والبنوك 6٪، والأدوية والرعاية الصحية. 4٪ أغذية ومشروبات 4٪ وقطاعات أخرى.

تم توزيع الضمانات التجارية غير النفطية التي قدمها الاتحاد لائتمان الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية على شركات ومؤسسات من مختلف إمارات الدولة على النحو التالي أبوظبي / 1.9 مليار درهم /؛ دبي / 9.9 مليار درهم /؛ الشارقة / 1.5 مليار درهم / راس الخيمة / 504 مليون درهم / الفجيرة / 102 مليون درهم / عجمان / 282 مليون درهم / ام القيوين / 159 مليون درهم /. كَمْا شملت الوجهات الرئيسية للصادرات وإعادة التصدير التي كان يغطيها التأمين التجاري من قبل. تشمل ECI الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والمملكة المتحدة وعمان والكويت والولايات المتحدة وإيطاليا وغانا.

كَمْا ناقش المجلس خلال الاجتماع استراتيجية الاتحاد لائتمان الصادرات للفترة 2022-2026، والتي تهدف إلَّى تطوير الصادرات غير النفطية إلَّى دولة الإمارات وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع. كَمْا ستدعم الشركة نمو الأعمال فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص التصدير من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحلول لحماية الائتمان والتمويل. كَمْا تهدف الاستراتيجية إلَّى تكثيف الجهُود لتحقيق أهداف التجارة الخارجية والتصنيع فِيْ الدولة. كَمْا استعرض مجلس الإدارة سبل تطوير إدارة المخاطر والامتثال وتنظيم التدقيق الداخلي بما يتماشى مع طموح الشركة الكبير.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات إن دولة الإمارات تتصدر أولوياتها تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الوطنية والمصدرين، فضلا عَنّْ تعزيز مكانة الدولة وريادتها كَمْركز إقليمي ودولي لإعادة التصدير. وتهدف إستراتيجية الاتحاد الدولي للمطارات، التي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التجارة غير النفطية ورؤيتها للسنوات الخمسين المقبلة، إلَّى ضمان نمو مستدام وطويل الأجل. وبناءً على ذلك، تركز ECI على دعم القطاعات التي تعمل على تنويع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز القطاعات التي تعتبر أولوية وطنية وتلك التي توفر نموًا مستدامًا.

من جانبه، قال عمر أحمد صوين السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاتحاد التجاري الدولي شريك أساسي فِيْ جهُودنا للنهُوض بقطاع التصنيع ومضاعفة مساهمته فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال مجموعتها المبتكرة من تأمين الصادرات وحلول التمويل التي تساعد الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوسع والتنويع وتحسين الكفاءة التشغيلية، فهِيْ بالتالي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الصناعية الشاملة للبلاد، والمشروع الذي تبلغ تكلفته 300 مليار. فِيْ الإمارات.