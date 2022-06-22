إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة enjazit.com.sa ورسوم اصدار التأشيرة

توفر وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية منصة للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب ، وهي من أكثر المنصات الإلكترونية تميزًا من حيث الخدمات التي تقدمها لجميع الأفراد ، والتي يتم من خلالها بالإمكان الاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى السعودية ، لذلك سنشرح في مقال اليوم الخطوات التي أوضحتها وزارة الخارجية للاستعلام من خلال روابطها ومنصاتها التابعة.

استكمال استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

لجميع الراغبين في الاستفسار عن صلاحية التأشيرة أو تمديدها ، أو فيما يتعلق بتأشيرات الحج والعمرة ، وكذلك الزيارات العائلية ، الدخول إلى منصة إنجاز الإلكترونية ، والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات والمعلومات المتعلقة بالتأشيرة بدون تأشيرة. بحاجة للذهاب إلى القنصلية السعودية. فيما يلي خطوات الاستعلام عن طريق رقم الطلب:

يجب تسجيل الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز).

بعد ذلك يتم تحديد نقطة الدخول سواء أكان أفرادًا أم جهات حكومية.

بعد ذلك ، ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية لخدمة إنجاز ، وسيُطلب منك إدخال بياناتك كاملة ، بما في ذلك اسمك وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

كل ما عليك فعله هو كتابة الكود الظاهر في الصورة لإكمال تسجيل الدخول بنجاح حتى تتمكن من الاستفسار.

بعد ذلك عليك اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم أدخل رمز الاستعلام عن التأشيرة.

بعد ذلك سيتطلب إدخال رقم طلب حامل التأشيرة وكذلك رقم جواز السفر.

ثم يتعين عليك إعادة كتابة رمز التحقق ، ثم التأكيد وستظهر جميع المعلومات حول التأشيرة المطلوبة.

رسوم إصدار تأشيرة المملكة العربية السعودية

يتم فرض رسوم محددة لإصدار التأشيرات ، وتختلف هذه الرسوم بناءً على ما يلي:

الرسوم المفروضة على تأشيرات الزيارة العائلية ما يعادل 100 ريال سعودي.

أما بالنسبة لتأشيرات إضافة المواليد فلا توجد رسوم عليها.

تقدر رسوم تأشيرة الخروج والعودة بما يعادل 200 ريال سعودي.

أما تأشيرة العبور من أراضي المملكة فتقدر بنحو 30 ريالاً سعودياً.

في نهاية المقال حول إجراء استعلام عن تأشيرة برقم الطلب ، أوضحنا خطوات التسجيل في تلك المنصة الإلكترونية ، بالإضافة إلى توضيح خطوات الاستعلام برقم الطلب ، كما ذكرنا بعضًا من الرسوم المفروضة على أنواع التأشيرات المختلفة.