إنجاز جديد.. تفاصيل إعادة المشي لمريض بالشلل الدماغي

كشف استشاري جراحة العمود الفقري والجنف بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سلطان الضبيان، عن تفاصيل عودة شاب مصاب بالشلل الدماغي من الدرجة الثالثة إلى المشي.

# من السعودية | في إنجاز سعودي جديد، شاب مصاب بالشلل الدماغي من الدرجة الثالثة يسير مرة أخرى على يد فريق طبي. # قناة_السعودية pic.twitter.com/SWe1jnNsiB

– قناة سعودية (saudiatv) 23 يوليو 2022

انجاز للوطن.

وقال الضبيان خلال حديثه على قناة “السعودية”، إن بفضل الله ووجود فريق طبي كامل في مدينة الملك فهد الطبية أدى إلى هذا الإنجاز الذي لا يعتبر شخصيًا بل إنجازًا للمستشفى. .. جميع العاملين في المجال الطبي، والبلد ككل.

وأضاف أن المريضة في العقد الثاني من عمرها وتعاني من شلل دماغي يصيب الأطفال وقت الحمل والولادة أو بعد ذلك حتى عمر السنتين مما يؤدي إلى تلف جزء من الدماغ.

وأشار إلى أن هذا المرض يصنف بدرجة كبيرة بناءً على حركة المريض بعد الإصابة، حيث يقاس بالدرجات من 1 إلى 5 درجات.

حالة من الدرجة الثالثة

وأكد الديبان أن حالة المريض من الدرجة الأولى تكاد تكون طبيعية وبسيطة، ويمكن للمريض المشي دون مساعدة حتى الدرجة الخامسة وهي أخطرها.

وأشار إلى أن مريض الشلل الدماغي من الدرجة الثالثة يستطيع المشي بجهاز مساعد، لكن هذا المريض الذي جاء إلى المستشفى فقد حركته ومشيته قبل 3 سنوات من مجيئه إلى العيادة بسبب زيادة درجة الانحراف والالتواء والارتباك. انحناء العمود الفقري، مما تسبب في عدم توازن المريض عند المشي وعدم قدرته على الجلوس والمشي دون مساعدة.

سبب العملية.

وأوضح الديبيان أن سبب العملية أن شدة الجنف “انحراف العمود الفقري” تؤثر بشكل كبير على الرئة والتنفس والقلب خاصة في حالات الانحراف الأكبر من 90 درجة، مشيرا إلى أن حالة المريض تجاوزت 140 درجة. . وألم شديد وعدم تحمل من الجلوس مما يستدعي إجراء عملية جراحية.

وأشار إلى أن الحالات غير المعالجة غالبا ما تأتي إلى المستشفى بسبب التهابات الرئة هذه، مشيرا إلى عمر المريض ودرجة الانحراف باعتبارهما من أهم العوامل في اتخاذ قرار العلاج.

يتم تنفيذ الإجراء على مرحلتين.

وبشأن العملية، قال الديبان، إن العملية تمت على مرحلتين، كانت المرحلة الأولى حوالي 10 ساعات والثانية 5 ساعات، حيث تم تحديد المرحلة الأولى، لكن المريض خسر الكثير. من الدم الذي أصاب النخاع الشوكي، لذلك تم تأجيل العملية.

وأكد أن الغرض من العملية ليس المشي، بل أن المريض جلس على كرسي دون الشعور بالألم لفترة طويلة، لكن بعد 6 أشهر أرسل والده مقطع فيديو له وهو يمشي ويمشي باستخدام جهاز المشي.