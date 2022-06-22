إنجاز| رابط الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الإلكترونية.. واستعلام صلاحية تأشيرة السعودية برقم الإقامة

تفصلنا أيام قليلة عن تاريخ سفر الحجاج وبداية موسم الحج 1443-2022 ، حيث يحرص الكثير من المتقدمين على أداء فريضة فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر من خلال منصة التأشيرة الإنجاز الإلكتروني واستعلام عن التأشيرة خروج وعودة مقيم برقم إقامة للعاملين في المملكة العربية السعودية الراغبين في السفر لقضاء إجازة نهاية العام بعد أن يكون جميع الطلاب قد أكملوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني باستثناء طلاب الثانوية العامة 2022. الموقع الرسمي للوزارة الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر

في هذا التقرير نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر من جميع الدول العربية وخاصة الفائزين في قرعة الحج 1443-2022 والعاملين في المملكة الراغبين في التجديد ومعرفة تاريخ صلاحيتها دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب القنصلية في المملكة حتى لا تخضع للمساءلة القانونية.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفر

أولاً: قم بتسجيل الدخول على الرابط منصة التأشيرات استكمال إلكتروني.

ثانيًا: الضغط على أيقونة الاستعلام الموجودة على يسار واجهة منصة إنجاز.

ثالثًا: حدد نوع الاستعلام الذي تريد معرفته باختيار طلب تأشيرة.

رابعًا: أدخل رقم طلب التأشيرة.

خامساً: اكتب رقم جواز سفرك.

سادساً: اكتب الأرقام والحروف الموضحة في الصورة واضغط على تأكيد أنك لست فيروساً.

أخيرًا: انقر فوق “استفسار” وستظهر نتيجة التأشيرة وفترة صلاحية التأشيرة ونوع التأشيرة وجميع المعلومات المتعلقة بها.

استعلام عن تأشيرة سعودية برقم إقامة خروج وعودة

كما سنوضح لك كيفية الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم الإقامة والخروج والعودة للمقيمين في المملكة العربية السعودية ، من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية ، وذلك باتباع ما يلي: –