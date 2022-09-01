إنجاز سعودي.. إنشاء أولى وحدات تكسير بخاري فِيْ العالم تعمل بالكهرباء

بدأت (سابك) و (BASF) و (ليندي) العمل على أول نموذج أولي من وحدة تكسير البخار الكهربائية فِيْ العالم.

تعتمد التكنولوجيا الجديدة على استخدام الكهرباء من مصادر متجددة بدلاً من الغاز الطبيعي، والذي يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة فِيْ استخدام الطاقة فِيْ الصناعة الكيميائية بنسبة 90٪ مقارنة بالتقنيات التقليدية المستخدمة بشكل شائع.

سيتم دمج وحدة التسخين الكهربائية بالكامل فِيْ إحدى وحدات التكسير البخارية الموجودة فِيْ موقع فِيْربوند التابع لشركة BASF فِيْ لودفِيْجشافن، ألمانيا.

ستختبر الوحدة مفهُومين مختلفِيْن لعملية التسخين، وتعالج حوالي 4 أطنان من الهِيْدروكربونات فِيْ الساعة وتستهلك 6 ميجاوات من الطاقة المتجددة / الكهرباء.

المساهمة فِيْ تحييد الكربون

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة التجريبية فِيْ عام 2023، حيث تهدف BASF و SABIC و Linde إلَّى تطوير وحدات إنتاج تجارية واسعة النطاق يمكنها تحقيق خفض كبير فِيْ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالتقنيات الحالية.

ستتحمل BASF و SABIC التكلفة الاستثمارية للوحدة التجريبية، وسيتم تشغيل الوحدة بواسطة BASF، بينما ستتولى Lindy أعمال الهندسة والبناء والمشتريات للمشروع، بالإضافة إلَّى التسويق المستقبلي للتقنيات المطورة.

كجزء من هذا العمل المشترك، منحت الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ للمشروع 14.8 مليون يورو، كجزء من برنامج “إزالة الكربون من الصناعة”، للمساعدة فِيْ التغلب على التحديات المتعلقة بالظروف العالمية الحالية وتكاليف الطاقة.

وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة (سابك) يوسف بن عبدالله البنيان أن رؤية الشركة تهدف إلَّى تحقيق التحول فِيْ أعمالها والمساعدة فِيْ مواجهة التحديات العالمية الملحة من خلال إدارة الكربون بكفاءة.

وأشار البنيان إلَّى أن المشروع يتضمن إمكانات هائلة لجميع الصناعات البتروكيماوية حول العالم فِيْ ظل التوجه نحو خفض انبعاثات الكربون فِيْ العمليات الصناعية، معربا عَنّْ أمله فِيْ أن يسهم هذا الإنجاز المشترك فِيْ مزيد من التعاون بين الأطراف الثلاثة والأطراف الأخرى من أجل. لوضع حد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. الطاقة الحرارية من خلال الاقتصاد الدائري للكربون.

بينما أوضح رئيس مجلس المديرين التنفِيْذيين لشركة BASF الدكتور مارتن برودرمولر، أن شركته لديها توجه رائد لتحقيق التحول فِيْ مجال الطاقة، وأن تشغيل وحدة التكسير البخاري والكهربائي مهم للغاية، معربًا عَنّْ ذلك سعادته بالحصول على تمويل المشروع من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ. ، مما يعكس دعم واضعي السياسات لتوجيهات الشركة.

حلول مستدامة لصناعة البتروكيماويات

وفِيْ السياق ذاته، قال نائب الرئيس التنفِيْذي لشركة “Lindy plc” والرئيس التنفِيْذي لشركة “Lindy” يورغن نوفِيْكي إن المشروع يوضح نجاح التعاون بين الشركات العالمية من خلال الجمع بين خبراتهم فِيْ تطوير التقنيات وتنفِيْذ وتشغيل عقود الهندسة والمشتريات والبناء. .

وأكد نويكي أن تسليم الوحدة فِيْ الوقت المحدد يشكل إنجازا كبيرا فِيْ المسيرة نحو تقديم حلول مستدامة لصناعة البتروكيماويات، معربا عَنّْ فخر شركته بأنها جزء من هذا المشروع المتميز.

تهدف وحدة التسخين الكهربائي إلَّى إظهار إمكانية الإنتاج المستمر للأوليفِيْنات باستخدام الكهرباء كَمْصدر للحرارة. تم تصميم الوحدة بحيث يمكن اختبار طريقتين للتسخين معًا، وهما التسخين المباشر، والذي يعتمد على تيار كهربائي مباشر على الأنابيب داخل المفاعل، والتدفئة غير المباشرة، والتي تعتمد على الحرارة المشعة لعَنّْاصر التسخين المركبة حول أنابيب. ومن المتوقع أن يساهم اختبار هاتين الطريقتين فِيْ تعزيز مرونة الاستجابة لمتطلبات العملاء والمواقع المختلفة.

من الجدير بالذكر أن وحدات التكسير بالبخار تلعب دورًا رئيسيًا فِيْ إنتاج المواد الكيميائية الأساسية وتتطلب كَمْية كبيرة من الطاقة لتفكيك الهِيْدروكربونات إلَّى أوليفِيْنات وعطريات. يحدث التفاعل عادة فِيْ أفران عَنّْد درجات حرارة تبلغ حوالي 850 درجة مئوية، وهِيْ الدرجة التي تصل إليها الأفران حاليًا باستخدام الوقود الأحفوري. يهدف هذا المشروع إلَّى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عَنّْ طريق تحويل هذه العملية إلَّى كهرباء.