إنجاز قبل الاعتزال.. وليد سليمان يقترب من رقم تاريخي مع الأهلي

وليد سليمان

يقترب لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم وليد سليمان من تحقيق رقم قياسي على الإطلاق مع القلعة الحمراء التي أعلنت اعتزالها نهاية الموسم الجاري.

اقترب وليد سليمان من تحقيق إنجاز عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول في النادي الأهلي السابق، إذ يحتاج الحاوي للعب مباراتين فقط، ليعادل رقم السد العالي.

يشار إلى أن عصام الحضري يحتل المرتبة السادسة بين أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم في جميع البطولات، منذ بداية هذا القرن.

وخاض وليد سليمان 307 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء عام 2011 وسجل 75 هدفا.

وهو على بعد مباراتين فقط من معادلة الظهور لعصام الحضري، الذي يحتل المركز السادس في قائمة أكثر لاعبي الأهلي توجًا منذ مطلع القرن، حيث شارك في 309 مباراة.