إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف.. وتنشر الأجواء

احتفلت الكاتبة إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري يوسف الشريف بكلمات مليئة بالحب، ونشرت صورًا لأجواء الاحتفال عبر حسابها على “إنستجرام”.

وظهرت إنجي فِيْ الصور وهِيْ تقف بجانب زوجها الكريم الذي أحاطت به بالونات وجوه الفرح تغمرها، إلَّى جانب توثيق قالب الاحتفال الذي تم تزيينه بصورة الفنانة.

وعلقت إنجي على الصور قائلة “كل عام وأنت بخير وبخير يا حبيبتي، وتاتي سنين كثيرة كل خير وسعاد، والله يحفظك ويحفظك يا لينا كل الحياه حبي”.

بدوره، رد يوسف الشريف على زوجته، معبرًا عَنّْ حبه العميق لها، معلقًا “وأنت طيب يا حبيبي الله يحفظك لي”.

وتلقت الكاتبة تهنئة من الفنانين بمناسبة عيد ميلاد زوجها، متمنية من الله أن يحفظ عائلتها الجميلة ومنهم مي سليم ودرة زروق التي علقت “عيد ميلاد يوسف سعيد”.

كَمْا جاءت تعليقات من المتابعين، متمنين للفنان عمراً مديداً وسعادته، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي، حيث علق أحدهم “كل عام وحضوركَمْ جيد إن شاء الله يرزقكَمْ الله بعضكَمْ بعضاً. فِيْ حين سأل آخرون يوسف الشريف عَنّْ مَوعِد عرض مسلسله الجديد كل عام وأنتم بخير، مسلسلكَمْ الجديد Emmet

يتشارك الاثنان دائمًا أجواء احتفالهما بالمناسبات الخاصة، بما فِيْ ذلك عيد الحب والعام الجديد وأعياد الميلاد، ويظهران قوة ومتانة علاقة الحب التي توحدهما.

ارتبطت إنجي علاء بعلاقة قرابة مع يوسف الشريف عام 2009، ثم تحول عام 2010 للعمل كَمْصمم فنان فِيْ مسلسل “المواطن X” لخبرته الطويلة فِيْ مجال المسرح والمجلات التي تجاوزت العشر سنوات. ضمن مسلسل “مجهُول العدد” و “زي الورد”.

كَمْا أنهم يتعاونون فِيْ معظم أعمال شريف الفنية سواء كانت اختيار الملابس والأزياء أو الكتابة، حيث كتب إنجي قصصًا لمسلسله الرمضاني منها “لعبة الشيطان” و “بلا دليل” وآخرها “كوفِيْد 25”. “. كَمْا شاركت كَمْمثلة فِيْ بعض المشاهد معه فِيْ أعماله ومنها “النهاية” و “السم المؤقت” وآخر مسلسلاته “كوفِيْد 25”.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل “كوفِيْد 25” الذي عُرض فِيْ رمضان 2022، وتأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

دارت أحداث المسلسل فِيْ عام 2025، حول الجراح المتقاعد “ياسين يوسف الشريف” الذي تخلى عَنّْ الطب قبل خمس سنوات بعد عدم قدرته على إنقاذ نجله، رغم أن له ولدًا وبنتًا. زوجته الصحفِيْة السابقة “منال آيتن عامر”، وتحولها إلَّى “يوتيوب”. يراه الكثيرون مروجًا للشائعات، لكنه يرصد ظاهرة غريبة وغير مسبوقة فِيْ العالم، وهِيْ فِيْروس ينتشر ينقل للآخرين من خلال النظر مباشرة فِيْ العيون.