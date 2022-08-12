إنجي علي ترد على منتقدي جرأتها ورقصها مع أحمد سعد فِيْ الساحل الشمالي

La artista y mediática egipcia, Engy Ali, expresó su descontento con algunos que la criticaron a través de su cuenta en “Instagram” en el contexto de la publicación de un videoclip en el que el público la calificó de “atrevida”, pues aparecía bailando معها. الفنان أحمد سعد خلال إحدى حفلات فِيْفِيْلا بالساحل الشمالي.

وقالت إنجي علي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إنها على دراية كاملة بما تفعله ولن ترضى فِيْ أي وقت من الأوقات بتوجيهها من قبل أي شخص، مشيرة إلَّى أنها نشرت المقطع على صفحتها الخاصة من حفل عام. . أن أي شخص لديه الحق فِيْ الحضور.

وأوضحت أنه لا يوجد أولياء لها، لأنها وحدها ستكون مسؤولة أمام الله، مشيرة إلَّى أنها لا تريد الرد على مثل هذه الأمور، واصفة إياها بـ “الأشياء الصغيرة”.

كَمْا أوضحت إنجي علي “كان الرجل يقيم حفلة وفِيْ الصيف استقبلني وأنا أرتدي ملابس طويلة وواسعة. خرجت للرقص وظننت أنني أرتدي سترة، على سبيل المثال، وأذهب”. خرجت أرقص معه، إذا كنت بسبب الفستان رقصت باحترام ولم يكن هناك شيء مبتذل.

وأشار إلَّى أنه يستطيع مواجهة منتقديه بطرق مختلفة بإغلاق وظيفة التعليقات أو الرد عليها، لكنه لا يفعل ذلك، متابعًا “إنهم ضعفاء جدًا. .

نشرت الفنانة والإعلامية إنجي علي، مقطع فِيْديو جديدًا مع النجم أحمد سعد، الذي تابع حسابها على “ إنستجرام ”، بإطلالة صيفِيْة، بينما كانت ترقص معها فِيْ إحدى أغانيها، وسط تفاعل كبير بين الجمهُور.

أثار مقطع الفِيْديو حالة من الجدل ضد إنجي علي، معتبرة أن ملابسها بها الكثير من الجرأة لأنها مكشوفة من الخلف، بالإضافة إلَّى رفض البعض رقصتها، معتبرين ذلك صراحة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع. على الساحل الشمالي، هذه أمور طبيعية فِيْ طقس الصيف.

يشار إلَّى أن إنجي علي تستضيف البرنامج الأسبوعي “أسرار النجوم” على إذاعة نجوم FM والذي يضم أشهر نجوم الفن السينمائي والمسرح، ويذاع البرنامج على الهُواء كل يوم خميس.