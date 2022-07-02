إندونيسيا والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت اندونيسيا يوم الجمعة على اتفاقية تجارة حرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ستسمح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فِيْ أبو ظبي، بإلغاء أو تخفِيْض حاد للرسوم الجمركية على معظم السلع المتداولة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن الاتفاقية تتضمن فصولاً عَنّْ الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادة الحلال لبعضهما البعض.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإماراتيين. ومن المقرر أن يعقد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، ووزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، ووزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، مؤتمرا صحفِيْا فِيْ وقت لاحق اليوم الجمعة.

لم يتم نشر نص الاتفاقية بعد ولا تزال بحاجة إلَّى موافقة البرلمان الإندونيسي، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر.

عززت الإمارات علاقاتها التجارية مع إندونيسيا فِيْ إطار طموحاتها لزيادة حجم اقتصادها إلَّى 816 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، ومن سبل تحقيق ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

قالت وزارة التجارة الإندونيسية إن حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا والإمارات بلغ نحو أربعة مليارات دولار العام الماضي.

وبحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، فإن الصادرات الإندونيسية الرئيسية إلَّى الإمارات هِيْ زيت النخيل والمجوهرات والمعادن النفِيْسة، فِيْ حين أن معظم صادرات الإمارات إلَّى إندونيسيا هِيْ الغازات البترولية والزيوت غير النفطية والحديد.

وقال الوزير الإندونيسي فِيْ بيان “ستكون هذه الاتفاقية بوابة إندونيسيا إلَّى الإمارات … ومركزا لزيادة الصادرات إلَّى وجهات غير تقليدية مثل منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا”.