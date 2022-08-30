“إنذار على يد محضر”.. إيلون ماسك يكشف عَنّْ 5 أسباب “غريبة” لرفضه صفقة تويتر

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي Tesla و SpaceX، عَنّْ 5 أسباب إضافِيْة لرفضه إتمام صفقة شراء Twitter البالغة 44 مليار دولار.

أرسل الملياردير إيلون ماسك، الذي تقدر ثروته بـ 257.3 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، رسالة إلَّى تويتر يوم الاثنين توضح بالتفصيل الأسباب الإضافِيْة التي تجعله يعتقد أنه يستطيع إلغاء صفقته للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي، بعد أن ادعى أحد المبلغين أن الشركة لم تكن كذلك. إنها تعرف أو مهتمة بمعرفة عدد حساباتها التي كانت حسابات بريد عشوائي أو حسابات بوت.

قال محامو ماسك إنهم كتبوا إشعار الإنهاء الإضافِيْ للصفقة “فِيْ حالة عدم صلاحية إشعار إنهاء 8 يوليو لأي سبب”.

يدعي ماسك أن تويتر ربما انتهك صفقته فِيْ خمسة مجالات أخرى

مخالفة مرسوم الموافقة مع لجنة التجارة الفِيْدرالية. معلومات غير صحيحة حول الخصوصية وحماية البيانات فِيْ ملفات الشركة لدى هِيْئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. عدم الكشف عَنّْ سلوك من الرئيس التنفِيْذي باراج أغراوال فِيْما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها لمجلس إدارة تويتر. الدعاوى القضائية الناشئة عَنّْ شكوى المبلغين. التعدي على الملكية الفكرية.

يعتقد Elon Musk أن Twitter كذب بشأن النسبة المئوية للحسابات الآلية والحسابات المزيفة، بل وادعى أن الشبكة الاجتماعية قد “خدعت” من خلال زيادة عدد الحسابات التي يتم تحقيق الدخل منها.

كتب الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla فِيْ تغريدة يوم السبت “أتحدى Parag Agrawal (الرئيس التنفِيْذي لشركة Twitter) أن يناقش علنًا نسبة الحسابات المزيفة على Twitter”.

وأضاف “فليثبت للجمهُور أن تويتر لديه أقل من 5٪ من المستخدمين المزيفِيْن أو البريد العشوائي يوميًا”.

ومن المقرر أن يبدأ النظر فِيْ الخلاف بين Twitter و Elon Musk خلال المحاكَمْة التي ستبدأ يوم 17 أكتوبر فِيْ محكَمْة متخصصة فِيْ ولاية ديلاوير ومن المتوقع أن تستمر خمسة أيام.