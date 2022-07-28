إنذار مبكر.. الشتاء يترقب خطة خفض أوروبا لاستهلاك الغاز

لطالما كان الاقتصاد أقوى سلاح فِيْ النزاعات، وفِيْ الصراع الروسي الأوروبي الحالي، تسيطر ورقة الغاز على مشهد الأزمة.

تكَمْن المشكلة اليوم فِيْ عَنّْاد وعَنّْاد الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك فِيْ مصلحة شعوب الدول الأعضاء، الذين يعانون من أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب تضخم أسعار الطاقة، و دخل مسؤولوها فِيْ سباق قرارات قد لا تكون تبعاته جيدة على المدى القريب، كان آخرها اعتماد خطة طوارئ لتقليل استخدام الغاز هذا الشتاء، بعد أن قرروا التخلي عَنّْ الغاز الروسي. هل ستنقذ هذه الخطة شعوب وحكومات الاتحاد الأوروبي من التجمد فِيْ الشتاء والتغلب على أزمة الغاز الحالية

تقليل استهلاك الغاز بنسبة 15٪

وافقت الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو / تموز 2022، رسميًا على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلَّى التخفِيْف من عواقب الإغلاق الكامل المحتمل للإمدادات من روسيا، جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي، أعلن.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي تستعد فِيْه أوروبا لفصل الشتاء القاسي، وسط إمدادات غير مؤكدة من روسيا، بالتزامن مع انخفاض الضخ عبر الخطوط الرئيسية.

وكتبت جمهُورية التشيك – التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي – فِيْ تغريدة “هذه لم تكن مهمة مستحيلة! .. الوزراء توصلوا إلَّى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء المقبل”.

تنص الخطة المنقحة على خفض طوعي بنسبة 15٪ فِيْ استهلاك الغاز الطبيعي من قبل الدول الأعضاء للفترة من 1 أغسطس 2022 إلَّى 31 مارس 2023.

كانت الخطة تتطلب موافقة أغلبية مؤهلة مكونة من 15 عضوًا، أو عدد من الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي تمثل 65٪ على الأقل من سكان الكتلة.

يشترك الأوروبيون فِيْ عبء نقص الغاز

لكن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا ردا على غزو أوكرانيا عقدت اجتماعا للاتفاق على طريقة يمكن بها خفض استهلاك الغاز وتقاسم عبء النقص.

ومن المتوقع أن يصدر “تحذير الاتحاد الأوروبي” بشأن أمن الإمدادات، وهُو ما يعَنّْي انخفاض الطلب على الغاز من روسيا، التي تستخدم إمدادات الغاز باستمرار كسلاح.

وقال وزير الطاقة فِيْ لوكسمبورج كلود تورم فِيْ تغريدة على تويتر إن المجر هِيْ الدولة الوحيدة فِيْ الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد الخطة التي وصفها بأنها “أفضل رد على ابتزاز (الرئيس فلاديمير) بوتين بالغاز”.

نورد ستريم 1. وتم تخفِيْض خمس القدرة التشغيلية

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة طارئة للحد من الطلب على الغاز، بعد إبرام اتفاقيات وتسويات، للحد من التخفِيْضات فِيْ بعض الدول.

لكن منذ 27 يوليو 2022، تفاقم الضغط المتزايد على أوروبا بشأن الغاز، حيث أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا إلَّى خمس طاقتها فقط.

مع مواجهة دول الاتحاد الأوروبي لانخفاض الإمدادات الروسية، تحث بروكسل الدول الأعضاء على توفِيْر الغاز وتخزينه لفصل الشتاء، خشية أن توقف موسكو التدفقات بالكامل استجابة للعقوبات الغربية بسبب حربها مع أوكرانيا.

ألقت شركة غازبروم الروسية باللوم فِيْ خفضها الأخير على الحاجة إلَّى إغلاق التوربينات لأغراض الصيانة، وهُو سبب رفضه مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمبسون، ووصف الخطوة بأنها “ذات دوافع سياسية”.

وقالت روسيا، التي زودت الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ من الغاز قبل بدء الحرب فِيْ أوكرانيا، إنها مورد موثوق للطاقة.

هل تقليل استهلاك الغاز يضمن شتاءً غير متقلب

يمكن جعل التخفِيْضات ملزمة فِيْ حالة الطوارئ فِيْ الإمدادات، لكن الدول وافقت على استثناء العديد من البلدان والصناعات، بعد أن قاومت بعض الحكومات الاقتراح الأصلي للاتحاد الأوروبي بفرض خفض ملزم بنسبة 15 فِيْ المائة على كل دولة.

بدوره، يعتقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الاتفاقية ستظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوروبا تظل موحدة فِيْ مواجهة تخفِيْضات الغاز الأخيرة من قبل موسكو.

أدت أنباء التخفِيْض الأخير للإمدادات الروسية إلَّى ارتفاع أسعار الغاز، وزيادة تكلفة ملء التخزين، مع خلق حوافز لاستخدام كَمْيات أقل.

جاءت التداعيات الأولية مع وصول عقد الغاز القياسي الهُولندي لشهر الاستحقاق التالي إلَّى مستوى قياسي بلغ نحو 10٪، وهُو أعلى بأكثر من 450٪ عَنّْ العام الماضي (2022).

قد تواجه البلدان التي تفِيْ بهدف الاتحاد الأوروبي لملء تخزين الغاز بحلول أغسطس أهدافًا أضعف، مما يعَنّْي تخفِيْف التخفِيْضات لما يقرب من اثنتي عشرة دولة، بما فِيْ ذلك ألمانيا وإيطاليا، بناءً على مستويات التخزين الحالية.

بينما أكدت مدريد أن تقليص طلبها لن يساعد البلدان الأخرى ؛ لأنه يفتقر إلَّى قدرة البنية التحتية لتقاسم الوقود الإضافِيْ.

لكن يبقى الأمر الأخير فِيْ هذه المشكلة، مدى برودة فصل الشتاء القادم والقدرة الاستهلاكية للشعوب الأوروبية.

يجب أن تضمن الاتفاقية أن يكون لدى الدول ما يكفِيْ من الغاز للبقاء على قيد الحياة فِيْ فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات تمامًا، فكلما كان الشتاء أكثر برودة ؛ مطلوب تدابير أكثر صرامة.