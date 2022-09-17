إنستقرام لين الصعيدي الرسمي، لين الصعيدي هي واحدة من الشخصيات المشهورة منذ طفولتها التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم الفني، وعملت لين الصعيدي على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية الرائعة التي اشتهرت بصورة كبيرة من خلالها، وكانت بداية شهرتها على قناة طيور الجنة، وبعدها وصلت للعالمية في مجالها الفني، ولهذا السبب اصبح اهتمام العديد من محبيها في معرفة إنستقرام لين الصعيدي الرسمي.

لين الصعيدي ويكيبيديا

لين الصعيدي من الشخصيات التي تمت شهرتها منذ طفولتها وحققت نجاحاً كبيراً من خلال تقديمها للعديد من الاعمال الفنية المميزة، وكانت اول شهرتها في قناة طيور الجنية كونها كانت تقدم الاعمال الفنية والاناشيد الرائعة، ولدت لين الصعيدي في اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2005 ميلادي، وبدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها في عام 2009 ميلادي.

السيرة الذاتية لين الصعيدي

كما نعلم ان لين الصعيدي تمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف الجنسيات العربية وحققت الشهرة العالمية من خلال اعمالها الفنية المميزة والرائعة، لذا اصبح اهتمام العديد من المتابعين في معرفة ابرز المعلومات الشخصية الخاصة بها، وتكون معلوماتها من خلال سيرتها الذاتية على النحو الاتي:

الاسم كامل : لين عمر الصعيدي .

تاريخ الميلاد : 2005/11/24.

محل الولادة : محافظة عمان الأردنية .

العمر : تبلغ من عمرها 17 عام.

الإقامة : في الأردن .

لغتها : تتحدث العربية .

الديانة : تعتنق الديانة الإسلامية .

المهنة : منشدة أغاني أطفال .

سنوات النشاط : منذ عام 2009 لهذه اللحظة .

إنستقرام لين الصعيدي

لين الصعيدي هي واحدة من الأطفال الذين تميزا في المجال الفني منذ صغرهم وتمت احتوائها على قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف انحاء الدول العربية، ولديها حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعمل خلالهما مشاركة اعمالها الفنية وحالاتها اليومية، ويتابعها الملايين من الأشخاص، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في معرفة استفرام لين الصعيدي وهو من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الفنانة لين الصعيدي، كونها واحدة من الفنانات المشهورة بالوطن العربي منذ طفولتها وحققت الشهرة العالمية الكبيرة، لذلك اصبح اهتمام العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إنستقرام لين الصعيدي الرسمي.