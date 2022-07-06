إنشاء لجنة لحوكمة أعمال وكالات رئاسة الحرمين في موسم الحج

أمر الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بتشكيل لجنة تنفيذية تتولى إدارة عمل الأجهزة الرئاسية وإداراتها خلال موسم الحج لقياس الأثر وتحقيق الرقمنة. تحسين الجودة وتفعيل الإنسانية في المجال.

خطط ضيقة

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين تعمل وفق خطط مدروسة لتحسين الخدمات وتحسينها، وتعزيز تجربة الحجاج، وخلق جو روحي خاضع لهم. حتى يتمكنوا من أداء طقوسهم بسهولة وبساطة.

تحسين الرقمنة

كما عملت الرئاسة من خلال أجهزتها الميدانية على تحقيق الجودة وتعزيز الرقمنة، الأمر الذي يتطلب حوكمة مؤسسية ومتابعة مستمرة لتحقيق الأثر والاستدامة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة سيترأسها المستشار العام لرئيس الجمهورية، ووكيل الوزارة للحوكمة والشؤون القانونية والتنمية، والمشرف على الشؤون العلمية والإرشادية الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرصيني، وعضو مجلس الإدارة. نخبة من نواب الرئيس وقادة الرئاسة.