إنشاء 12 منصة جديدة لشحن السيارات الكهربائية في المدينة المنورة

وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقد استثمار لإنشاء وتشغيل 12 منصة شحن للسيارات الكهربائية في (المرحلة الأولى) مع مجموعة الشريف القابضة في مختلف المواقع الحيوية والطرق المحورية بالمدينة المنورة.

ووقع العقد معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليشي وعن شركة الشريف إكس لحلول شحن المركبات الكهربائية إحدى شركات المجموعة الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد سندي.

مبادرات رائدة

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات دعم خطط المدينة التوسعية لإنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائي وإنشاء منصات إمداد بالطاقة لأصحاب السيارات الكهربائية، مما يتيح لهم شحن سياراتهم بسهولة ويسر، مما يشجع المستهلكين على استخدام هذا النوع من السيارات، وكذلك دعم برامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم الاتجاه للاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وإعادة التأكيد على الالتزام بالسياسات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون عبر الإنترنت مع أهداف برامج التحول ورؤية المملكة 2030 بالتزامن مع القيادة. الجهود الوطنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ومن المتوقع أن توفر الخدمة، عبر منصات الشحن الجديدة، مستويات متقدمة من وضع التشغيل من خلال أجهزة الشحن السريع والمتوسطة (AC-DC) من خلال منافذ طاقة تتراوح بين (22-200) كيلووات، في نموذج يلبي متطلبات المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى بناء نماذج مميزة لمنصات التنزيل ذات الهوية البصرية وفقاً لإرشادات البلدية في تحسين المشهد العمراني على مستوى المدينة المنورة.

المشاريع والفرص الاستثمارية

يأتي هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تعتزم البلدية طرحها للقطاع الخاص في إطار الجهد المستمر لإطلاق أنشطة جديدة في السوق المحلي، وإتاحة الفرصة للشركات ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الجديدة التي المساهمة في النهوض بمنظومة التنمية والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى استقطاب مشاريع جديدة تنجح في التأثير بشكل إيجابي على سكان المنطقة في مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الاتجاه نحو الصناعات الصديقة للبيئة وتعزيز تطوير الصناعات المرتبطة بهذا النوع من سيارات الطاقة النظيفة على الصعيد الوطني.