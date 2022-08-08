إنفاذ يستعرض 12 مزاداً لبيع 147 أصلاً ومصنع أخشاب وآلات زراعية

أعلن مركز “انفتاح” للتخصيص والتسوية عن عقد 12 مزاداً عاماً تتنوع ما بين المزادات المباشرة وجهاً لوجه والمزادات الإلكترونية. بيع العقارات والممتلكات الشخصية في مختلف مناطق المملكة بين 8 و 23 أغسطس 2022 م، بمساحات عقارية تزيد عن 12 مليون متر مربع.

تقدم المزادات أكثر من 147 عقارًا وممتلكات شخصية، تتراوح بين الأراضي التجارية والسكنية والزراعية والفيلات السكنية والمباني التجارية والسكنية وآلات النجارة والآلات الزراعية المتعددة.

عدد المزادات

يبدأ بمزاد روابي القصيم الإلكتروني، يعرض 16 عقارًا بمنطقة القصيم، مزاد الساحل الحضري، يعرض 10 عقارات في جدة، مزاد النخلة الإلكتروني، يظهر فيلا في تبوك، مزاد النخلة الإلكتروني يعرض عقارًا واحدًا في منطقة القصيم. و Jabra E-Auction يعرض عقارًا واحدًا في الرياض ومزاد الحدودي السحابي يعرض 4 عقارات في كل من الطائف ومكة، ومزاد الحدودي الذي يعرض 4 عقارات في الرياض، ومزاد أصداء المدينة الإلكتروني الذي يقدم 5 عقارات في المدينة المنورة.

مزاد أصول الحدوري

مزاد أصول الحدوي المكون من 6 عقارات في الرياض، مزاد ثمارة الرياض الحدوي يعرض 7 عقارات مختلفة في الرياض، وأخيراً مزادات الأثاث حيث سيقام مزاد في مصنع البناء والأمار للأثاث الخشبي، يعرض فيه مزاد أكثر من 54 نوعاً من الآلات والمعدات المتخصصة بالرياض. ومزاد لآلات زراعية لة أكثر من 39 آلة متخصصة بالزراعة سيقام المزاد في منطقة حائل بمركز الصيرة.لمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكنك راجع صفحة المزادات في بوابة المركز.

تعتبر انفتاح بيت الخبرة المتخصص في الإشراف على تصفية العقارات والممتلكات الشخصية الموكلة للبيع من قبل الجهات القضائية والقطاع الخاص والأصول الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومقدمي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأصول والوصاية والجرد مما يساعد على تسريع عملية الالتزام بالحقوق وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.