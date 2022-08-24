إنفاذ يستعرض 66 عقاراً في 7 مزادات بمساحات تتجاوز 100 ألف متر 

أعلن مركز “انفتاح” للتخصيص والتسوية عن عقد 6 مزادات عامة تتراوح ما بين المزادات وجهاً لوجه والمزادات الإلكترونية. لبيع العقارات والمنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمساحات عقارية تتجاوز 100000 متر مربع. تقدم المزادات أكثر من 66 عقارًا تتراوح بين الأراضي التجارية والسكنية والزراعية والفيلات السكنية والتجارية والسكنية البنايات.

اربح المزاد عبر الإنترنت

يبدأ بمزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارًا في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الإلكتروني يعرض 8 عقارات في مكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني يعرض 7 عقارات في عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والبوادي. 3 مزاد إلكتروني، يعرض عقارين في جدة، ومزاد بوابة الخليج الإلكترونية، يعرض 8 عقارات في المنطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج، يعرض 22 عقارًا في الدمام، ويمكن أيضًا الاطلاع على صفحة المزاد عبر الرابط التالي هنا.