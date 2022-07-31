إنفاذ يقيم 12 مزادًا لبيع 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام

أعلن مركز “انفتاح” للتخصيص والتسوية عن عقد 12 مزاداً عاماً تتنوع ما بين المزادات المباشرة وجهاً لوجه والمزادات الإلكترونية. لبيع الممتلكات العقارية والشخصية في مختلف مناطق المملكة بين 1 و 10 أغسطس 2022 م.

تفاصيل مزاد التنفيذ

وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارًا تتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية ومبانٍ تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد الأرباح الذي يقام لعرض 11 عقارًا في الرياض، قمة الهدوري. مزاد إلكتروني، يعرض 8 عقارات في الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة عبر الإنترنت، يعرض 5 عقارات في مدينة جدة، مزاد البركة الإلكتروني يعرض 4 عقارات في محافظة الدوادمي، مزاد روابي الإلكتروني القصيم يعرض 16 عقارًا في مدينة القصيم، جوهرة آل. – مزاد المدينة الإلكتروني يعرض 5 عقارات في منطقة المدينة المنورة ومزاد نسيم الطائف الإلكتروني يعرض عقارًا واحدًا في محافظة الطائف وأصيل الشمال على الإنترنت يعرض 16 عقارًا مختلفًا في الجوف وتبوك و. الحدود الشمالية.

مزاد البركة اون لاين

مزاد البركة الإلكتروني الذي يتألف من 24 عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد أمل الرياض الحضري، والذي يعرض 20 عقارًا مختلفًا في الرياض، وأخيراً مزاد البلاط الصحي الذي يعرض مجموعة متنوعة من البلاط والفخار والأدوات الصحية. سيقام المزاد في الرياض. لمعرفة تفاصيل المزادات وشروط الاشتراك يمكنك الرجوع إلى صفحة المزادات على بوابة المركز من من خلال الرابطتعتبر انفتاح بيت الخبرة المتخصص في الإشراف على تصفية الأموال المنقولة وغير المنقولة التي توكل إليها بيعها من قبل الجهات القضائية والقطاع الخاص والأصول الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومقدمي الخدمات من الجهات المختصة. في التقييم والتسويق وإدارة الأصول والعهدة والمخزون بما يساهم في تسريع عملية الالتزام بالحقوق وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.