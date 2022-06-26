إنفاذ يقيم 8 مزادات على عقارات بمساحة 900 ألف متر

أعلن مركز “انفتاح” للتخصيص والتسوية عن عقد 8 مزادات عامة، منها المزادات المادية والإلكترونية. لبيع أملاك عقارية وشخصية متنوعة في 6 مدن ومحافظات بالمملكة في الفترة ما بين 26 و 30 يونيو 2022 د. ج، والمساحات العقارية المعروضة تزيد عن 900 ألف متر مربع.

تفاصيل مزاد التنفيذ

وتعرض المزادات أكثر من 300 عقار منقول وغير منقولة وهي أراضي تجارية وسكنية وزراعية وفيلات وقصور سكنية ومباني تجارية وسكنية ومجموعة من الإبل والماعز ومجموعة من الحاويات وقطع غيار السيارات والمعدات والآلات لعدد مصنع متخصص في الأثاث والخشب، ويبدأ بمزاد في نجد الرياض، يقام المزاد الإلكتروني لعدد 9 عقارات في مدينة الرياض، مزاد طويق الحدودي، يعرض 12 عقارًا في مدينة الرياض، مزاد الباطن الإلكتروني، يعرض 10 عقارات. عقارات في حفر الباطن ومزادات محافظة رانيا تقدم 5 عقارات

13 عقارًا في المنطقة الشرقية

ومزاد علم المساعدة الذي يعرض 13 عقاراً في محافظة الشرقية، وبالنسبة للممتلكات المنقولة يقام مزاد مواشي المساعدة والذي يعرض 231 من الإبل والسعادة والماعز بمدينة الشرقية بحائل ومزاد الحاويات المساعدة بعدد مجموعة قطع غيار واكسسوارات السيارات، مجموعة حاويات المستودعات والأثاث بجدة، بالإضافة إلى مزاد لمصنع أثاث الشارع يعرض 54 قطعة من الآلات والمعدات والآلات والمنظمين الكهربائيين بالرياض. راجع صفحة مزاد Enfath على نهاية لهذه الغاية

تعتبر انفتاح بيت الخبرة المتخصص في الإشراف على تصفية العقارات والممتلكات الشخصية الموكلة للبيع من قبل الجهات القضائية والقطاع الخاص والأصول الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومقدمي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأصول والوصاية والجرد مما يساعد على تسريع عملية الالتزام بالحقوق وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.