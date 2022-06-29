إنفاق السعوديين على السفر فِيْ الخارج وصل إلَّى 2.77 مليار دولار خلال 3 أشهر

وزاد بنسبة 350٪ فِيْ الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي، أن إنفاق المواطنين على السفر فِيْ الربع الأول من العام بلغ 2.770 مليار دولار، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16٪ من نظيره فِيْ الربع الأول من عام 2022.

وحققت السياحة السعودية حجم إنفاق على الرحلات الليلية الداخلية بلغ 80 مليار ريال فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 30٪ عَنّْ 2022، بعد أن سجلت 60 مليون رحلة ليلية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 25٪ عَنّْ 2022.

بلغ معدل الاسترداد فِيْ عدد الرحلات الواردة لغير الحج والعمرة 76٪ خلال الربع الرابع من عام 2022.

نما عدد العاملين فِيْ قطاع السياحة فِيْ المملكة العربية السعودية بنسبة 10٪ مقارنة بنهاية عام 2022.