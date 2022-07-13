إنقاذ حاجة باكستانية من الوفاة الدماغية في مكة

أجرى مستشفى الملك عبد العزيز، عضو مجموعة مكة المكرمة الصحية، عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة باكستاني يبلغ من العمر 65 عامًا ميتًا دماغًا ومحتاجًا.

النزف الدماغي الضاغط

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير هوساوي، أن المريض وصل إلى غرفة الطوارئ في غيبوبة كاملة وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات تبين وجود إصابة. نزيف دماغي ضخم يضغط على الدماغ.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) “نتيجة لذلك، تقرر أن التدخل الجراحي ضروري ونقل المريض إلى العمليات على الفور”.

وأشار إلى أنه خلال العملية فتحت جمجمته وتوقف النزيف ونجحت العملية بحمد الله وبعد ذلك تم نقل المريض للعناية المركزة ومن ثم إلى قسم جراحة المخ والأعصاب وبعدها خرج المريض منه. المستشفى. من المستشفى بصحة جيدة.