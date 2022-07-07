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إنقاذ حياة حاج نيجيري أصيب بسكتة قلبية في مكة المكرمة

كتب newsaفي آخر تحديث

وأوضحت وزارة الصحة أن فريقا طبيا بحمد الله نجح في إنقاذ حياة حاج نيجيري في الثلاثينيات من عمره كان يعاني من خفقان قلب قوي وانخفاض حاد في ضغط الدم أدى إلى سكتة قلبية في حالات نادرة. وحالة نادرة. حالة خطيرة

مدينة الملك عبدالله الطبية

وأكدت الوزارة أن مدينة الملك عبدالله الطبية استقبلت حالة الحاج بعد إصابته بالصدمات الكهربائية بعد أن توقف قلبه عن النبض عن طريق فريق إسعاف الهلال الأحمر السعودي. الاعتقال، إذا اجتمع، يمكن أن يؤدي إلى الموت لا قدر الله.

قسطرة كهربائية

وأشارت “الصحة” إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية قسطرة كهربائية لكوي موقع متلازمة وولف باركنسون وايت بشكل عاجل ونجحت العملية بحمد الله واستغرقت 45 دقيقة مع التخدير الموضعي حتى يتمكن الحاج من إتمامها. ويكون مناسكه ويكون في عرفة بأمان وبصحة جيدة الحمد الله. تُعرف متلازمة وولف باركنسون وايت بسرعة ضربات القلب الناتجة عن مسار إضافي يمكن أن تمر من خلاله الإشارة الكهربائية، وهذا يمكن أن يسبب اضطراب ضربات القلب، ويشعر المريض بخفقان شديد، وقد يتطور الأمر إلى الإغماء.