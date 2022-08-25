إنقاذ ذئب مصاب في الباحة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تلقيه بلاغاً من جمعية الرحمة لرعاية الحيوان حول إصابة ذئب خطيرة في منطقة الباحة.

وقال المركز في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “نقل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ذئبًا مصابًا بجروح خطيرة من الباحة إلى مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، حيث تلقى رعاية طبية مكثفة حتى حالته الصحية. استقر قبل نقله إلى مركز الاستقبال لإعادة التأهيل “. .

عقوبة صيد الذئب العربي

و قبل؛ وأوضح الرائد المالكي أن عقوبة صيد الذئب العربي هي غرامة 80 ألف ريال عن كل مخلوق، وحتى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التكرار، كما هو منصوص عليه في البيئة. النظام ولائحته التنفيذية.

وأكد المالكي أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتسامح مع تطبيق اللوائح التنفيذية للنظام البيئي على المخالفين وستتابع جميع الانتهاكات البيئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداء. عن البيئة أو الحياة الفطرية في 911 في منطقتي مكة والرياض و 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة.