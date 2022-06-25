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إنقاذ كائن بحري من فخ صيد مهمل في ينبع

كتب newsaفي آخر تحديث

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إنقاذ مخلوق بحري، بعد إزالة مصيدة صيد مهجورة بمحافظة ينبع.

إنقاذ كائن بحري من مصيدة مهجورة في ينبع - المواطن

مسح المرجان

وقال المركز في تغريدة على حسابه الرسمي “فريق غطس من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يزيل أحد مصائد الصيد المهجورة بعد إنقاذ مخلوق بحري تم اصطياده خلال مسح للشعاب المرجانية بمحافظة ينبع.

إنقاذ كائن بحري من مصيدة مهجورة في ينبع - المواطن

سلط المركز الوطني للحياة البرية الضوء على أهمية التزام البحارة بالممارسات الصديقة للبيئة لحماية الحياة البحرية.

وأشار في إنفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية إلى أن رمي المرساة بشكل عشوائي يمكن أن يدمر المرجان المعمر.

وأوضح أن موت الشعاب المرجانية يعني أن مكانها سيبقى فارغًا لعدة سنوات.