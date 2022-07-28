إنقاذ 870 شخصاً من سيول الشارقة والفجيرة

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن فرق الشرطة والإنقاذ والإسعاف تبذل جهوداً متواصلة لتأمين وحماية الأشخاص والممتلكات، ولضمان انسياب حركة المرور عبر الدوريات الميدانية، حيث تم إنقاذ 870 شخصاً في إمارة الشارقة وإمارة الشارقة. الفجيرة.

استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع أكثر من 20 منشأة فندقية لتوفير 827 وحدة سكنية حتى الآن، تتسع لأكثر من 1885 نسمة في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

وتابع بهدف ضمان سلامة الجميع، عملت فرق الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة أي طارئ ناتج عن السيول والفيضانات في مختلف مناطق الدولة. بلد.

لا خسارة في الأرواح

من جهتها، أفادت دائرة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه بالرغم من الأمطار الغزيرة والتقلبات المناخية التي تسببت في فيضان السيول والوديان في عدة مناطق بالدولة، واعتدت الأمطار على عدة منازل، ولله الحمد ؛ ولم يسجل أي ضحايا أو إصابات خطيرة واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بدوره، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن حالة المنخفض الجوي في الإمارات العربية المتحدة كانت أضعف مما كانت عليه يوم أمس.