إنهاء أزمة علاج علي عبد الخالق على نفقة الدولة.. واسترداد أمواله

أنهت وزارة الصحة المصرية أزمة علاج المخرج علي عبد الخالق من مرض السرطان على نفقة الدولة، بعد عدة نداءات واسعة خلال الفترة الماضية، لأنه لم يعد قادراً على دفع تكاليف علاجه على نفقته الخاصة. وكان على الدولة أن تتدخل فِيْ الأمر.

قال الناقد الفني المصري الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط ​​، فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم”، إن المخرج علي عبد الخالق يحتاج إلَّى خمس جلسات علاج إشعاعي، مبينا أنه خضع للجلسة الخامسة الأربعاء داخل المركز الطبي العالمي. . .

وأضاف أباظة أن مَوعِد تلك الجلسة تزامن مع استكَمْال وزارة الصحة لإجراءات ضمان علاجه من قبل الدولة، ومن خلال الموقع الرسمي استعاد علي عبد الخالق جميع الأموال التي صرفها على تلك الجلسات من الوزارة، طالما بينما تستمر فِيْ مراقبة صحتك فِيْ الفترة القادمة حتى تتعافى تمامًا وتلتزم بما تحتاجه لدورة علاج كاملة.

وأوضح الناقد الفني المصري، أنه لم يتم تحديد الوجهة التالية لعلاج علي عبد الخالق، سواء أكان الاستمرار فِيْ المركز الطبي الدولي أم بمستشفى المعادي العسكري، مشيرًا إلَّى أنه تم الحصول على “عينة” للفحص الطبي وتحديدها. ما قد يكون مطلوبًا فِيْ المرحلة الثانية من العلاج.

وأضاف أنه بناءً على ما سيتم تحديده فِيْ هذه المرحلة، سيتم تحديد المستشفى الذي سيتلقى العلاج فِيْه.

وكان أباظة قد دعا مؤخرًا إلَّى ضرورة الدعاء من أجل الشفاء العاجل للمخرج علي عبد الخالق، عبر منشور على حسابه على فِيْسبوك، كتب فِيْه “المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي أمتعَنّْا بأفلامه الرائعة الوطنية و الاجتماعية، يمر بأزمة صحية. اجعله جزء من صلاتك شفتاك .. الله يرزقك .. علي عبد الخالق مخرج افلام وطنية منها أغنية على الممر، إعدام ميت، بئر خيانة، يوم كرامة، يستحق العلاج على حساب الشرط “.

وكان المخرج علي عبد الخالق، المولود عام 1944، قد قفز إلَّى عالم السينما فِيْ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، بفِيْلم “على الممر” عام 1972، والذي صنف ضمن أفضل 100 فِيْلم فِيْ التاريخ. السينما المصرية حسب استطلاع النقاد عام 1966.

ورد أن علي عبد الخالق قدم ما يقرب من 50 عملاً فنياً، بما فِيْ ذلك “وحوش تجري، كَيْفَ، عار، بيضة وحجر، 4 فِيْ مهمة رسمية، تشاد فِيْش، قانون، اغتصاب، عتبة المرأة، كافر، قانون الطلاق”.، حناكيش، بونو بونو، مقابر مفروشة للإيجار، رشوة السادة، الحب وحده لا يكفِيْ، بنات إبليس، طين. “