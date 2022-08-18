إنهاء معاناة مريضة من ورم في الغدة الجار درقية بـ الأحساء

تمكن فريق جراحة الغدد الصماء والثدي بمستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء من وضع حد لمعاناة مريض يعاني من ورم في الغدة الجار درقية يعاني من خلل في هرمونات الغدة وخلل في هرمونات الغدة الدرقية. ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم. مما ادى الى التهابات متكررة بحصى الكلى وخضعت لعمليات متتالية لازالتها.

الختان الناجح

خضع المريض لاستئصال ناجح لورم الغدة الجار درقية، ثم أجريت فحوصات دقيقة للتشخيص المخبري للورم أثناء العملية، وتم قياس مستوى الهرمون في الدم بالتتابع، حيث عاد إلى مستواه الطبيعي بعد العملية. تمت إزالة الورم بالكامل.

وفي سياق متصل، بلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 1543 عملية خلال النصف الأول من عام 2022 م، فيما بلغ عدد الاستشارات الخارجية 25،030، وعدد المرضى المنومين 3،635، وعدد مرضى العيادات الخارجية للطوارئ 39،497 خلال العام. الفترة نفسها.