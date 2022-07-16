إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة كنز فِيْ بيتك اغلي من الذهب 

زيت القلي المستعمل نسبة كبيرة من ربات البيوت يجهلن أهمية زيت القلي المستخدم، مما يجعلهن يتخلصن منه بإلقائه فِيْ سلة المهملات أو سكبه فِيْ البالوعة، ولكن ثبت أن زيت القلي المستخدم يمكن تسخيره من أجل العديد من الأغراض والاستخدامات المختلفة، دون الحاجة إلى تلويث البيئة، حيث تتسبب بعض طرق التخلص من زيت القلي فِيْ انسداد المصارف وأنابيب الصرف الصحي، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة. الزيوت من خلال النقاط التالية

كيفِيْة الاستفادة من الزيت المستعمل للقلي

قومي بإزالة طلاء الأظافر عن طريق دهنه على أظافرك واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم ابدئي بالفرك جيدًا حتى يتم إزالة الطلاء تمامًا.

حماية الأواني والمقالي من تيفال أو السيراميك، حيث يستخدم زيت القلي المستخدم طبقة عازلة لحماية الطبقة الخارجية من الأواني والمقالي من تيفال والسيراميك، حيث يتسبب خدشها بأضرار جسيمة لأفراد الأسرة.

يتم ذلك عن طريق غسل الأواني والأوعية بالماء والصابون، ثم فرك السطح بكَمْية قليلة من زيت القلي المستخدم.

فوائد زيت القلي المستعمل

يتم استخدامه كسماد عضوي.

يتم ذلك عن طريق إضافة بعض زيت الطهِيْ المستخدم إلى كومة السماد، حيث تساعد هذه الطريقة فِيْ إطعام الديدان التي تساهم بشكل فعال فِيْ عملية التسميد.

قناع ترطيب الشعر

زيت الطعام المستخدم يرطب الشعر ويحميه من التقصف والجفاف عن طريق تسخين كَمْية مناسبة حتى يكون فاترًا، ثم يوزعه على جميع أجزاء شعرك بالتساوي، ويتركه لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل شعرك بالماء والشامبو المناسب.

لتلميع الخشب

عندما يمكن استخدام زيت القلي المستخدم فِيْ تلميع الخشب أو الأثاث الخشبي، اخلطي كَمْية مناسبة من زيت الطهِيْ مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض فِيْ وعاء بحجم مناسب، ثم اغمسي قطعة من القماش فِيْ الخليط الناتج وامسحيها. الأثاث المراد تلميعه، وستلاحظ إزالة جميع البقع والأوساخ الملتصقة به وستعود كقطع جديدة.