إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة ، بعد تحضير وجبات متنوعة لمستخدم ، سواء كانت وجبة إفطار أو غداء أو عشاء ، يتبقى الكثير من الزيت ، تقوم الأمهات بتجميع بقايا الزيت في كيس وتجميعه حتى يصنعن الكمية وتتساءل الأمهات كيف؟ استخدمي هذا الزيت لعمل مثل هذه الوصفات التي يمكن للأمهات استخدامها في المنزل ، فبدلاً من التخلص منه ، يعد هذا الزيت كنزًا سحريًا يعالج مشاكل الأسرة المختلفة ، تابعوا معنا .

إزالة الدهان الزيتي على الأرضيات

تتراكَمْ بقايا الزيت على الأرضيات عند طلاء الجدران، وتحتاج الأمهات إلى مادة تساعد فِيْ إزالة هذه الزيوت العالقة على الأرضيات، لذلك يمكنك صب كَمْية من الزيت المستخدم على الأرضيات وتركها لمدة عشر دقائق ثم فركها حتى تتم إزالة هذه الزيوت.

طريقة عمل صابون الأطباق من الزيت المستعمل

يمكن صنع أفضل أنواع صابون غسيل الأطباق باستخدام زيت القلي المستخدم، حيث يتم تحضير لتر من الزيت بنصف كيلو دقيق أبيض وكوب من عصير الليمون مع ربع كيلو من الصودا الكاوية، وتقلب الكل المكونات مع إضافة كَمْية قليلة من الماء، وصب هذا الخليط فِيْ وعاء خشبي حتى يتماسك ويقطع.

إزالة الصدأ من الأقفال

يتم إزالة الصدأ من الأقفال عن طريق وضع كَمْية من الزيت على الأقفال المذكورة، ويتم تحضير محقنة بكَمْية من الزيت، ويصب هذا الزيت داخل الأقفال ويترك لمدة ربع ساعة حتى يتفاعل الزيت مع الصدأ ويزيل هذه التراكَمْات.

الاستفادة من الزيت المستعمل للقلي مع بقايا الزيوت المستعملة، يمكن عمل العديد من الوصفات التي تهم جميع الأسر، حيث تساهم فِيْ إعادة تنشيط الأقفال القديمة، كَمْا يمكن صنع صابون غسيل الأطباق، لأنه متعدد الأغراض ويساعد على التخلص من اثار الزيوت التي تتراكَمْ على الارضيات اثناء طلاء الحائط وهِيْ الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الزيت المستخدم للقلي هِيْ كالتالي.

أشارت العديد من الدرسات حول الكنز في البيوت والذي يجهله الكثير ، حيث وضحت إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة ، حيث في حالة الدهان للجدران وبقية نقاط الدهان على الارض يساعد زيت القلي في إزالة هذه الزيوت العالقة على الأرضيات .