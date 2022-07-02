إيبرو شاهِيْن بطلة “زهرة الثالوث” تحتفل بزفافها على متن باخرة

دخلت النجمة التركية إبرو شاهِيْن بطلة مسلسل “زهرة الثالوث” القفص المذهب برفقة حبيبها لاعب كرة السلة جيدي عثمان، بعد علاقة حب استمرت عامين.

اختارت العروس البالغة من العمر 28 عامًا الاحتفال بزفافها على متن سفِيْنة فِيْ أعالي البحار فِيْ مقدونيا بمشاركة أقارب وأصدقاء العروسين ليلة الجمعة.

ظهرت إبرو شاهِيْن فِيْ فستان مكشوف الأكتاف بقبعة عريضة وتصفِيْفة شعر ذات جديلتين.

لن يكون العروسين راضين عَنّْ هذا الحفل فحسب، بل سيقيمون أيضًا حفل زفاف آخر فِيْ تشيشمي على شاطئ فلاي إن فِيْ 7 يوليو.

احتفلت إبرو شاهِيْن بخطوبتها فِيْ مايو الماضي، بعد أن تقدم غيدي عثمان لها العام الماضي، فِيْ باكادوبيا، بين العائلة وبعض المقربين.

ظهرت النجمة التركية فِيْ حفل خطوبتها بفستان أبيض قصير من تصميم جيدي عثمان، تميز بثقبه على شكل أزهار والشراشيب التي سقطت منه على الأكَمْام والجزء السفلي من التصميم. قامت بإقرانها بخناجر بيضاء، ونصف كعكة بأقفال مجعدة، وماكياج ناعم ترابي.

جدير بالذكر أن مسلسل “زهرة الثالوث” هُو مسلسل درامي رومانسي تركي، عُرض الجزء الأول منه فِيْ 15 مارس 2022 وانتهى فِيْ 25 أبريل 2022، من بطولة أكين أكينوزو، وإبرو شاهِيْن، وجولسين سينترسيوغلو، وسيرهات توتوملور، أويا أونوستاسي، وأحمد تانسو تاشانلار، وسردار أوزر، وجولسين، وخاتخان، وإيلي أركوك، وجاهد جوك، وعايدة أكسل، وماجد سنكان، تأليف إيدا تازجان وفهرية شاهِيْن، وإخراج جيم كارجي وبنال الطيري.

ميران أصلان بك، الذي ولد يتيما وتربته جدته عزيزة، غرس فِيْه روح الانتقام لوالديه اللذين قتلا على يد هزار شادوغلو، كَمْا ادعت جدته عزيزة. وبقي فِيْ هذه الحالة حتى جاء وقت الانتقام من عائلة تشاد أوغلو. تزوج ريان تشاد أوغلو وهُو يعتزم الانتقام، ولكن بعد أن دخل فِيْ قلبه قليلاً، ذكّرته جدته بانتقامه، لذلك تركها فِيْ اليوم التالي، ولم يطيعه قلبه فِيْ ذلك، لذا عاد معها ومن خلال الموقع الرسمي تبدأ قِصَّة الحب المستحيلة بين المطرقة والسندان. من يظن أن القِصَّة تنتهِيْ هنا لا يعرف أن الحب هُو بذرة فِيْ تربة الانتقام.

تدور قصته حول ميران أصلان بك، الذي ولد يتيماً وربته جدته عزيزة وغرس فِيْه روح الانتقام لوالديه اللذين قتلا على يد هزار شاد أوغلو، كَمْا تدعي جدته عزيزة. وبقي فِيْ هذه الحالة حتى جاء وقت الانتقام من عائلة تشاد أوغلو.

تزوج ريان تشاد أوغلو وهُو يعتزم الانتقام، ولكن بعد أن دخل فِيْ قلبه قليلاً، ذكّرته جدته بانتقامه، لذلك تركها فِيْ اليوم التالي، ولم يطيعه قلبه فِيْ ذلك، لذا عاد معها ومن خلال الموقع الرسمي تبدأ قِصَّة الحب المستحيلة بين المطرقة والسندان.